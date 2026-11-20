O Osasco São Cristóvão Saúde venceu o Pinheiros por 3 sets a 0, nesta quinta-feira (19), pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. Apesar do resultado positivo em quadra, um episódio durante a transmissão da partida chamou a atenção nas redes sociais e rapidamente viralizou: um áudio captou uma pessoa dizendo a frase "lixo de transmissão". Após a repercussão do trecho, internautas apontaram que a voz seria semelhante à do ex-atleta e campeão olímpico Nalbert.

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O episódio aconteceu durante a exibição do confronto, disputado no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). O trecho com a fala passou a circular nas redes sociais e gerou comentários entre os torcedores. Até o momento, porém, não há confirmação sobre a identidade da pessoa responsável pela declaração.

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Veja o momento

Veja repercussão

Osasco venceu o Pinheiros (Foto: Carolina Oliveira/Osasco Voleibol Clube)

Como foi o jogo

Dentro de quadra, o Osasco confirmou a recuperação após a derrota para o Sesi Bauru na rodada anterior. A equipe comandada por Luizomar de Moura venceu o Pinheiros com parciais de 25-17, 25-19 e 25-17.

Com o resultado, o time osasquense chegou à quinta vitória em seis partidas, alcançou os 15 pontos e permaneceu na quinta colocação, empatado com o Dentil Praia Clube, quarto colocado. O Pinheiros, por sua vez, seguiu na sétima posição, com quatro pontos.

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A vitória também marcou a reação do Osasco depois de perder a invencibilidade diante do Sesi Bauru, em um clássico decidido no tie-break. Na ocasião, a equipe havia sido derrotada apesar dos 29 pontos anotados pela polonesa Magdalena Stysiak.