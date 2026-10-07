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Tite lamenta derrota e comenta falta de efetividade do Botafogo

Botafogo foi derrotado pelo Vasco na 29° rodada do Brasileirão

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 23:18
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tite Botafogo
Tite em coletiva pós-jogo (Foto: Igor Reis/Lance!)

Tite lamentou a derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Vasco, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o técnico alvinegro analisou a atuação da equipe e falou sobre os pontos que pesaram no resultado.

— Estivemos mais próximos do empate no primeiro tempo. A efetividade também por conta de futebol. Um pouco mais de calma, no último terço, na finalização, a hora do cruzamento da assistência, o combustão técnica está chegando. E também tem energias, peças e dar uma rotina maior aqui. O adversário já tem revelação técnica e revelação aos próprios atletas jogando juntos investimentos.

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Mudança tática e psicologica

— A mudança e o crescimento não é no seu total. E eu coloquei para vocês que ela não é de atleta só, ela não é de técnico só, ela é de um conjunto todo. Não é de um atleta individualmente só, o futebol não é assim. Por mais que se procure ter os destaques, e acontece no jogo destaques técnicos, a situação ela é conjuntural.

Sobre sua expulsão

— Eu posso te falar desse: sobre o erro que o técnico cometeu em vibrar o gol, porque entendia o quão era importante, num momento importante, a equipe buscando e a equipe tendo conseguido.
E ele errou. Ele errou e foi expulso. Devia ter ficado sendo contido na sua emoção.
Então, inclusive o técnico, ele tem essa participação conjunta. Das situações passadas, não convém aí colocar. Nós temos que absorver isso tudo.

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Montoro

— Ele já estava fora há alguns dias. Inclusive, ele procurou para participar do jogo. Mas há um departamento médico e há uma situação clínica de não expor um atleta a um problema grave.
E aí, eu não vou pagar em cima da saúde de um atleta.

*Em atualização

Como foi Botafogo x Vasco?

Vasco sai na frente na primeira etapa

Primeiro tempo movimentado no Nilton Santos, com chances para os dois lados. O Botafogo levou perigo aos 22 minutos, quando Vitinho ficou cara a cara com Léo Jardim, que fez grande defesa. O Vasco respondeu com Cuiabano e Thiago Mendes. O Cruz-Maltino abriu o placar aos 27. Thiago Mendes encontrou Bruno Duarte, que fez bela jogada e deixou o argentino na cara do gol. De primeira, o meia finalizou para marcar.

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O susto veio no fim da etapa. Bruno Duarte sofreu um choque, ficou brevemente desacordado e precisou ser substituído por David.

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Segundo tempo movimentado

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos cinco minutos, após a zaga do Vasco afastar o escanteio cobrado pelo Botafogo, Colidio ficou com a sobra, arrancou em velocidade e serviu David, que ampliou a vantagem vascaína. A partida seguia com um roteiro bem definido: o Botafogo mantinha a posse de bola e buscava pressionar no campo de ataque, enquanto o Vasco apostava nos espaços para acelerar os contra-ataques. Aos 15 minutos, porém, o Botafogo encontrou o caminho para voltar ao jogo. Em uma cobrança de falta perfeita, Alex Telles acertou o ângulo e marcou um golaço, sem dar qualquer chance para Léo Jardim. O gol incendiou o clássico. Pouco depois, o Botafogo chegou a balançar as redes novamente com Tiquinho Soares e empatar a partida, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado por impedimento.

Ziyech Botafogo
Ziyech fez sua estreia como titular no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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