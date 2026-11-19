Rodinei e Neymar detonam arbitragem após lance em Luan Peres, do Santos
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A vitória do Santos sobre o Coritiba, por 1 a 0, na noite de quarta-feira (18), no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Brasileirão, veio acompanhada de muita irritação no Peixe. O motivo foi a falta do volante Thiago Santos no zagueiro Luan Peres, que, na visão dos santistas, merecia o cartão vermelho.
O lance em questão não houve a aplicação do cartão vermelho, como pedido pelos atletas santistas. O VAR também não interferiu.
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Jogadores do Santos cobram arbitragem
Imagens divulgadas pelas redes sociais do Santos mostram o lateral-direito Rodinei e o meia-atacante Neymar revoltados no instante em que Luan Peres levantou a camisa para exibir as marcas deixadas na barriga pela entrada do adversário. Ao lado de Neymar, que concordava com tudo, Rodinei desabafou:
— Salve, salve, vambora! Isso não é vermelho! Oh, Ney! Oh, Ney! Não é vermelho! Não foi vermelho, não, lá no Luan? Foi, não! Foi vermelho, não! O VAR, para nós, não está funcionando ultimamente! Olha lá! Segue o jogo!
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Jogadores criticam não expulsão durante confronto
Os atletas santistas cercaram o árbitro Braulio da Silva Machado e cobraram a expulsão de Thiago Santos. O catarinense, porém, optou apenas pelo cartão amarelo. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira não chamou o juiz para rever o lance, e a decisão de campo permaneceu.
Ainda no primeiro tempo, o Santos também protestou pela ausência de um pênalti em Phillipe Coutinho. Depois do apito final, na entrevista coletiva, o executivo de futebol Alexandre Mattos afirmou que o clube levará mais uma reclamação à CBF.
— Primeiro deixa eu falar uma coisa muito chata. Mais uma vez o Santos se sente prejudicado. Mais uma vez vamos reclamar, fazer o que tem que fazer.
Não é a primeira vez que o dirigente aciona a entidade. No começo de novembro, Mattos já havia feito queixa formal por decisões que, segundo o clube, o prejudicaram. Após a derrota para o Bragantino, pela 34ª rodada, ele criticou a atuação de Edina Alves Batista, que apitou a partida no interior paulista, e também lembrou da arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza no clássico com o Palmeiras.
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