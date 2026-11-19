Atitude de Pavón repercute em Grêmio x Bahia: 'Deveria'
Grêmio e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 na Arena
O atacante Pavón demonstrou irritação ao ser substituído por Renato Gaúcho durante o empate sem gols entre Grêmio e Bahia, nesta quarta-feira (18), na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 13 minutos do segundo tempo, o argentino deixou o campo para a entrada de Enamorado. Revoltado com a decisão, o jogador arremessou uma garrafa no chão e reclamou em direção ao banco de reservas. A atitude repercutiu entre os torcedores do Tricolor gaúcho.
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O resultado aumentou a pressão sobre o Grêmio na reta final do Brasileirão. Com 38 pontos, a equipe permaneceu na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e vê a luta contra a queda para a Série B ficar ainda mais complicada. Já o Bahia chegou aos 54 pontos e se manteve na sexta posição, dentro do G-6.
Veja o momento
Veja a repercussão
Como foi Grêmio x Bahia?
O primeiro tempo na Arena teve poucas oportunidades de gol. Jogando em casa e pressionado pela necessidade de vencer, o Grêmio ocupou mais o campo ofensivo e tentou impor intensidade para encontrar espaços na defesa adversária.
O Bahia, por sua vez, priorizou a posse de bola e procurou diminuir o ritmo da partida. A estratégia dificultou as ações dos donos da casa, que encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em chances claras.
As principais oportunidades apareceram nos minutos finais da etapa inicial. Aos 38 minutos, Braithwaite cabeceou em direção ao gol, mas parou na defesa de Ronaldo. Pouco depois, aos 42, Erick Pulga respondeu pelo Bahia com uma finalização forte, exigindo boa intervenção de Weverton.
Na volta do intervalo, o Grêmio chegou a comemorar a abertura do placar. Aos 35 minutos do segundo tempo, Wallace balançou as redes, mas o gol foi anulado pela arbitragem por impedimento. Sem conseguir marcar novamente, o Tricolor gaúcho terminou a partida com o empate sem gols e deixou escapar dois pontos importantes na luta contra o rebaixamento.
Ficha técnica
GRÊMIO X BAHIA — 35ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- 📺 Onde assistir: Prime Video
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