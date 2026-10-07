Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gols em Botafogo x Vasco: Alex Telles diminui de falta

Equipes se enfrentam no Nilton Santos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 21:20
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lescano e Bruno Duarte comemorando gol do Vasco
Lescano abriu o placar para o Vasco contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7) em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Nilton Santos, marca o clássico entre duas equipes que buscam se aproximar da zona de classificação para a Sul-Americana.

➡️Novos investidores marcam encontro entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos

O primeiro gol do jogo foi marcado aos 27 minutos pelo Vasco. Após jogada de Bruno Duarte pela esquerda, o atacante serviu Alan Lescano dentro da área para, sem goleiro, balançar as redes. O segundo veio aos seis minutos da segunda etapa. David recebeu passe de Facundo Colidio e bateu na saída de Gabriel Batista.

continua após a publicidade

Aos 15 minutos da etapa final, Alex Telles cobrou falta com maestria e acertou o ângulo direito de Leo Jardim.

Veja os gols da partida:

Thiago Mendes e Medina em Vasco Botafogo
Vasco abriu o placar no primeiro tempo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como chegam Botafogo x Vasco?

Em seu segundo jogo à frente do Botafogo, Tite deve promover mudanças na equipe para o clássico. Uma das principais novidades pode ser a maior liberdade para Hakim Ziyech, principal reforço da temporada, que deve atuar mais próximo de Álvaro Montoro. No meio-campo, o angolano Domingos Andrade também aparece como opção para começar entre os titulares. Na estreia do treinador, o Glorioso perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O Vasco vem de vitória por 5 a 0 contra o Coritiba, na última rodada. A vitória tirou o time de Pedro Emanuel da zona do rebaixamento. A equipe cruz-maltina tenta se afastar ainda mais do Z-4 para conseguir focar nas semifinais da Sul-Americana e Copa do Brasil. Para a partida, o time não vai ter Andrés Gómez disponível, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Botafogo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Escalações

Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins e Hakim Ziyech e Arthur Cabral.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, A. Saldivia e Paulo Henrique; Sosa, Thiago Mendes, e Lescano; F. Colidio, Marino e Bruno Duarte.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tolói em ação durante Cruzeiro e São Paulo

Fora de Campo

Possível pênalti não marcado em Cruzeiro x São Paulo irrita torcedores

Há 4 minutos
Gustavo Henrique durante a partida

Corinthians

Gustavo Henrique cobra reação do Corinthians após nova derrota: 'Zona incômoda'

Há 10 minutos
Vitinho comemora gol pelo Internacional

Futebol Nacional

Inter vence Corinthians e esquenta luta contra o rebaixamento

Há 32 minutos
Garro em ação durante Internacional e Corinthians

Fora de Campo

Garro vira assunto em Internacional x Corinthians: 'Piada'

Há 39 minutos
Memphis Depay em ação durante Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'

Há 1 hora
Dorival Júnior pelo São Paulo

São Paulo

São Paulo tem mudanças contra o Cruzeiro; veja escalação

Há 1 hora
Mais LANCE!
Kannemann abre o placar para o Grêmio contra o Remo

Veja gols em Remo x Grêmio: Kannemann e David Braga marcam

Vestiário do Cruzeiro contra o São Paulo

Quem substitui Arroyo? Confira a escalação do Cruzeiro contra o São Paulo

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira aponta erro grave em rodada do Brasileirão

Vitinho comemora gol marcado

Inter x Corinthians: Vitinho marca gol mais rápido do Brasileirão

Jogadores do Internacional abraçados

Veja os gols da vitória do Internacional sobre o Corinthians no Brasileirão

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, durante jogo com o Grêmio

Pedro Emanuel define substituto de Gómez na escalação do Vasco

Tite durante treino do Botafogo para enfrentar o Vasco

Com desfalque de última hora, Tite escala o Botafogo para enfrentar o Vasco

Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro

Montoro se lesiona e é desfalque do Botafogo contra Vasco

Neymar faz sinal de positivo em treino (Fotos Raul Baretta Santos FC.

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Flamengo

Camisa do Corinthians para o confronto contra o Internacional

Yuri Alberto joga? Corinthians está escalado para enfrentar o Internacional

Vasco x Botafogo

Como assistir Botafogo x Vasco no Prime Video

Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Atlético Mineiro

Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)

Veja quanto o Corinthians faturou com novo patrocinador máster pontual