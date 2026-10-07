Veja gols em Botafogo x Vasco: Alex Telles diminui de falta
Equipes se enfrentam no Nilton Santos
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7) em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Nilton Santos, marca o clássico entre duas equipes que buscam se aproximar da zona de classificação para a Sul-Americana.
➡️Novos investidores marcam encontro entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos
O primeiro gol do jogo foi marcado aos 27 minutos pelo Vasco. Após jogada de Bruno Duarte pela esquerda, o atacante serviu Alan Lescano dentro da área para, sem goleiro, balançar as redes. O segundo veio aos seis minutos da segunda etapa. David recebeu passe de Facundo Colidio e bateu na saída de Gabriel Batista.
Aos 15 minutos da etapa final, Alex Telles cobrou falta com maestria e acertou o ângulo direito de Leo Jardim.
Veja os gols da partida:
Como chegam Botafogo x Vasco?
Em seu segundo jogo à frente do Botafogo, Tite deve promover mudanças na equipe para o clássico. Uma das principais novidades pode ser a maior liberdade para Hakim Ziyech, principal reforço da temporada, que deve atuar mais próximo de Álvaro Montoro. No meio-campo, o angolano Domingos Andrade também aparece como opção para começar entre os titulares. Na estreia do treinador, o Glorioso perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
O Vasco vem de vitória por 5 a 0 contra o Coritiba, na última rodada. A vitória tirou o time de Pedro Emanuel da zona do rebaixamento. A equipe cruz-maltina tenta se afastar ainda mais do Z-4 para conseguir focar nas semifinais da Sul-Americana e Copa do Brasil. Para a partida, o time não vai ter Andrés Gómez disponível, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.
Para acompanhar as notícias do Botafogo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Escalações
Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins e Hakim Ziyech e Arthur Cabral.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, A. Saldivia e Paulo Henrique; Sosa, Thiago Mendes, e Lescano; F. Colidio, Marino e Bruno Duarte.
Fora de Campo
Possível pênalti não marcado em Cruzeiro x São Paulo irrita torcedoresHá 4 minutos
Corinthians
Gustavo Henrique cobra reação do Corinthians após nova derrota: 'Zona incômoda'Há 10 minutos
Futebol Nacional
Inter vence Corinthians e esquenta luta contra o rebaixamentoHá 32 minutos
Fora de Campo
Garro vira assunto em Internacional x Corinthians: 'Piada'Há 39 minutos
Fora de Campo
Gol perdido em Internacional x Corinthians gera revolta: 'Inacreditável'Há 1 hora
São Paulo
São Paulo tem mudanças contra o Cruzeiro; veja escalaçãoHá 1 hora
Mais LANCE!