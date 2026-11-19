Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis
O São Paulo foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Morumbis, e o resultado provocou críticas de torcedores nas redes sociais. Após o apito final, parte da torcida tricolor direcionou cobranças ao técnico Dorival Júnior, questionando o desempenho da equipe e demonstrando insatisfação com o resultado.
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O revés em casa aumentou a pressão sobre o treinador, que passou a ser alvo de manifestações dos são-paulinos na internet. Entre as reclamações, torcedores cobraram mudanças e criticaram as escolhas do comandante durante a partida.
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Veja a repercussão:
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 60 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo seis pontos de vantagem para o Athletico-PR, quinto colocado, que foi derrotado pelo Flamengo na rodada. Já o São Paulo ocupa a 11ª posição, com 44 pontos, somando 12 vitórias, oito empates e 15 derrotas.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X FLUMINENSE
Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Hércules (31'/1ºT) Fluminense;
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
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