O São Paulo foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Morumbis, e o resultado provocou críticas de torcedores nas redes sociais. Após o apito final, parte da torcida tricolor direcionou cobranças ao técnico Dorival Júnior, questionando o desempenho da equipe e demonstrando insatisfação com o resultado.

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O revés em casa aumentou a pressão sobre o treinador, que passou a ser alvo de manifestações dos são-paulinos na internet. Entre as reclamações, torcedores cobraram mudanças e criticaram as escolhas do comandante durante a partida.

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Veja a repercussão:

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 60 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo seis pontos de vantagem para o Athletico-PR, quinto colocado, que foi derrotado pelo Flamengo na rodada. Já o São Paulo ocupa a 11ª posição, com 44 pontos, somando 12 vitórias, oito empates e 15 derrotas.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLUMINENSE

Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Hércules (31'/1ºT) Fluminense;

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)