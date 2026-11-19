Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
A declaração de Abel Ferreira sobre a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro repercutiu entre os torcedores nesta quarta-feira (18). Após a derrota do Palmeiras por 2 a 1, de virada, para o Cruzeiro, no Mineirão, o treinador português demonstrou pessimismo em relação às chances de conquistar a competição e reconheceu a vantagem do Flamengo na liderança.
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Com o resultado, o Palmeiras viu o rival carioca abrir seis pontos de vantagem na ponta da tabela. Diante do cenário, Abel Ferreira foi direto ao comentar a situação da equipe na briga pelo troféu e afirmou que o título está entregue.
— Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras (para o futuro do clube na temporada) — declarou o treinador em entrevista coletiva após a partida.
A fala chamou atenção principalmente pela proximidade do confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. As equipes se enfrentam no sábado (21), no Nubank Parque, em duelo que pode ter impacto importante na reta final do Brasileirão. Veja a repercussão:
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Para continuar na disputa, o Verdão precisa vencer o time rubro-negro e diminuir a distância na classificação. A declaração de Abel, no entanto, indica que o treinador já considera outros objetivos para o encerramento da temporada, além da busca pelo título nacional.
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