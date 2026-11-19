Na noite desta quarta-feira (18), o Flamengo derrotou o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1, no Maracanã. Em noite de muitas polêmicas e reclamações de critérios de arbitragem, um lance chamou a atenção de Odair Hellmann, comandante do Furacão. Confronto foi válido pelo Campeonato Brasileiro.

O lance em questão é de uma falta cometida pelo atleta do Flamengo no início do lance, o qual gerou o pênalti marcado para o segundo gol e a virada rubro-negra na partida.

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Torcedores do Flamengo detonam fala de técnico do Furacão

Em entrevista coletiva pós-jogo, o comandante afirmou que o meio-campista Zapelli sofreu a falta no início da jogada. Na mesma fala, Odair reconheceu que poderia sofrer a virada em qualquer outro lance, mas repudiou a não marcação da arbitragem: "Falta é falta, e acabou."

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Reação dos torcedores

Como foi o confronto Flamengo x Athletico-PR

Em um primeiro tempo de amplo domínio, o Flamengo teve a bola desde o início, embora tenha encontrado dificuldades para furar o bloqueio adversário nos primeiros minutos. O golaço de Kerwin Vargas foi um banho de água fria no estádio, com uma dose de azar para o goleiro Rossi. Mas, sem perder o ímpeto, o time carioca reagiu e conseguiu a virada com Carrascal e Jorginho, de pênalti.

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O Athletico voltou do intervalo propondo mais iniciativas e chegou a marcar o gol do empate com Vargas, que foi anulado. O Furacão seguiu assustando a meta de Rossi e, sem conseguir se aproximar da área adversária, apostou em chutes de fora com Esquivel. Sem conseguir levar o mesmo perigo ao gol de Mycael, o Flamengo teve uma atuação protocolar para garantir o resultado.