Torcida do Palmeiras reage à fala de Leila após derrota: 'Não aprendeu'
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A declaração de Leila Pereira após a derrota do Palmeiras repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Em vídeo publicado em seu perfil, a presidente do Verdão destacou a presença da equipe em duas finais na temporada e afirmou que o foco do clube está na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil.
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A mandatária também ressaltou a importância de o Palmeiras ter alcançado duas decisões e pediu que os torcedores valorizassem o desempenho da equipe na temporada.
— Não tenham dúvida de que o nosso foco é na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil. Estou muito feliz de estarmos mais uma vez em duas finais. É isso que você, torcedor, tem que valorizar. Fiquem felizes, porque isso é uma grande conquista! — declarou.
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A fala, no entanto, não foi recebida de forma unânime pela torcida, que reagiu à publicação e questionou o posicionamento da dirigente em meio ao resultado negativo da equipe. Veja a repercussão:
A manifestação aconteceu após a derrota para o Cruzeiro, resultado que complicou a situação do Palmeiras na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe ainda tem chances matemáticas de conquistar a competição, mas pode ver o Flamengo garantir o troféu caso vença ou empate com o próprio Verdão no próximo sábado (21).
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