Risco de queda do Corinthians despenca e Grêmio liga alerta; veja
Imortal empatou com o Bahia, em casa, por 0 a 0
A noite de quarta-feira (18) mudou o cenário nas duas pontas do Brasileirão. No entanto, o foco está para Corinthians e Grêmio. O Timão atropelou o Botafogo por 4 a 0, na Neo Química Arena, e viu o risco de queda cair pela metade. Por outro lado, os imortais chegam próximos dos 70% de chance de queda. Os cálculos são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
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Corinthians respira na luta contra o rebaixamento e Grêmio assusta
O Corinthians entrou em campo com 50,7% de chance de ser rebaixado. A vitória em casa, a derrota do Coritiba e o empate entre Grêmio e Bahia ajudaram a reduzir o índice para 24,7%. Com o resultado, a equipe de Clarence Seedorf chegou aos 40 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Passou Internacional e Vitória, que têm 38 pontos e jogam nesta quinta-feira (19). Se vencerem, os dois podem devolver o Timão ao Z4, e o risco de queda do Corinthians muda de novo.
A UFMG calcula que 47 pontos seriam suficientes, neste momento, para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Já 45 pontos reduzem o risco a apenas 0,2%. No fundo da tabela, o Remo venceu a Chapecoense e evitou o rebaixamento matemático, que poderia ter sido confirmado na rodada. Mesmo assim, o time paraense tem 99,93% de risco de cair. O Grêmio aparece com 67,9%, e Internacional e Vitória têm 41,1% cada. A Chapecoense é a única equipe já rebaixada.
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Risco de rebaixamento
- Remo: 99,93%
- Grêmio: 67,9%
- Internacional: 41,1%
- Vitória: 41,1%
- Corinthians: 24,7%
- Mirassol: 18,9%
- Coritiba: 4,9%
- Botafogo: 1,4%
- Vasco: 0,027%
- São Paulo: 0,004%
Classificação da parte de baixo
- 10º São Paulo: 44 pontos
- 11º Vasco: 44 pontos
- 12º Botafogo: 42 pontos
- 13º Coritiba: 42 pontos
- 14º Mirassol: 41 pontos
- 15º Corinthians: 40 pontos
- 16º Vitória: 38 pontos
- 17º Internacional: 38 pontos (Z4)
- 18º Grêmio: 38 pontos (Z4)
- 19º Remo: 32 pontos (Z4)
- 20º Chapecoense: 21 pontos (Z4)
Flamengo coloca a mão na taça
O Flamengo começou a rodada com 86,9% de probabilidade de ser campeão, contra 13,1% do Palmeiras. Após os resultados de quarta, a chance rubro-negra foi a 98,6%, e a do Verdão caiu para 1,4%.
Com 79 pontos, o time de Leonardo Jardim abriu seis de vantagem sobre o vice-líder. O Flamengo também tem 24 vitórias, três a mais que o Palmeiras de Abel Ferreira, o que pesa no critério de desempate.
O título pode ser definido na próxima rodada, no confronto direto entre os dois, sábado (21), no Nubank Parque. Um empate garante ao Flamengo o décimo título brasileiro. Nesse cenário, o time carioca manteria os seis pontos de vantagem com seis em disputa e não poderia ser alcançado no número de vitórias.
O Palmeiras precisa vencer para seguir vivo. Mesmo assim, dependeria de tropeços do rival nas duas rodadas finais.
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