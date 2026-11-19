A noite de quarta-feira (18) mudou o cenário nas duas pontas do Brasileirão. No entanto, o foco está para Corinthians e Grêmio. O Timão atropelou o Botafogo por 4 a 0, na Neo Química Arena, e viu o risco de queda cair pela metade. Por outro lado, os imortais chegam próximos dos 70% de chance de queda. Os cálculos são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

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Corinthians respira na luta contra o rebaixamento e Grêmio assusta

O Corinthians entrou em campo com 50,7% de chance de ser rebaixado. A vitória em casa, a derrota do Coritiba e o empate entre Grêmio e Bahia ajudaram a reduzir o índice para 24,7%. Com o resultado, a equipe de Clarence Seedorf chegou aos 40 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Passou Internacional e Vitória, que têm 38 pontos e jogam nesta quinta-feira (19). Se vencerem, os dois podem devolver o Timão ao Z4, e o risco de queda do Corinthians muda de novo.

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A UFMG calcula que 47 pontos seriam suficientes, neste momento, para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Já 45 pontos reduzem o risco a apenas 0,2%. No fundo da tabela, o Remo venceu a Chapecoense e evitou o rebaixamento matemático, que poderia ter sido confirmado na rodada. Mesmo assim, o time paraense tem 99,93% de risco de cair. O Grêmio aparece com 67,9%, e Internacional e Vitória têm 41,1% cada. A Chapecoense é a única equipe já rebaixada.

➡️Especialista de arbitragem aponta erro em Corinthians x Botafogo

Chances de rebaixamento de Corinthians e Grêmio no Brasileirão (Foto: Lance!/ChatGPT)

Risco de rebaixamento

Remo: 99,93% Grêmio: 67,9% Internacional: 41,1% Vitória: 41,1% Corinthians: 24,7% Mirassol: 18,9% Coritiba: 4,9% Botafogo: 1,4% Vasco: 0,027% São Paulo: 0,004%

Classificação da parte de baixo

10º São Paulo: 44 pontos 11º Vasco: 44 pontos 12º Botafogo: 42 pontos 13º Coritiba: 42 pontos 14º Mirassol: 41 pontos 15º Corinthians: 40 pontos 16º Vitória: 38 pontos 17º Internacional: 38 pontos (Z4) 18º Grêmio: 38 pontos (Z4) 19º Remo: 32 pontos (Z4) 20º Chapecoense: 21 pontos (Z4)

Flamengo coloca a mão na taça

O Flamengo começou a rodada com 86,9% de probabilidade de ser campeão, contra 13,1% do Palmeiras. Após os resultados de quarta, a chance rubro-negra foi a 98,6%, e a do Verdão caiu para 1,4%.

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Com 79 pontos, o time de Leonardo Jardim abriu seis de vantagem sobre o vice-líder. O Flamengo também tem 24 vitórias, três a mais que o Palmeiras de Abel Ferreira, o que pesa no critério de desempate.

O título pode ser definido na próxima rodada, no confronto direto entre os dois, sábado (21), no Nubank Parque. Um empate garante ao Flamengo o décimo título brasileiro. Nesse cenário, o time carioca manteria os seis pontos de vantagem com seis em disputa e não poderia ser alcançado no número de vitórias.

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O Palmeiras precisa vencer para seguir vivo. Mesmo assim, dependeria de tropeços do rival nas duas rodadas finais.