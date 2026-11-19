A quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei começa nesta sexta-feira (20), com seis partidas programadas até segunda-feira (23). Os torcedores poderão acompanhar os confrontos ao vivo pelos canais Ge TV e sportv2, além do Globoplay, que disponibiliza os jogos da competição.

➡️Superliga: Praia Clube supera Londrina, e Barueri vence a primeira

A abertura da rodada terá três duelos. Às 18h15, a Ge TV transmite Goiás x Montes Claros. Na sequência, às 18h30, o sportv2 exibe Campinas e Monte Carmelo. Fechando a programação de sexta-feira, Praia Clube e Guarulhos se enfrentam às 21h, também com transmissão do sportv2.

continua após a publicidade

No sábado (21), a bola sobe para mais dois confrontos. São José e Cruzeiro jogam às 16h, com exibição da Ge TV. Às 18h30, Suzano recebe o Minas, em partida transmitida pelo sportv2.

A rodada será encerrada na segunda-feira (23), com o duelo entre Sesi-Bauru e Norde Vôlei, às 18h30, ao vivo no sportv2.

➡️Melhor da partida após lesão no Minas, Luzia faz ressalva: '98%'

Veja a programação da quinta rodada da Superliga Masculina

Sexta-feira (20/11)

18h15 – Goiás x Montes Claros | Ge TV

18h30 – Campinas x Monte Carmelo | sportv2

21h – Praia Clube x Guarulhos | sportv2

Sábado (21/11)

16h – São José x Cruzeiro | Ge TV

18h30 – Suzano x Minas | sportv2

Segunda-feira (23/11)

18h30 – Sesi-Bauru x Norde Vôlei | sportv2

Todos os jogos também poderão ser acompanhados pelo Globoplay.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico