Superliga Masculina: veja onde assistir aos jogos da quinta rodada
Rodada começa nesta sexta-feira (20), com três partidas, e terá transmissões da Ge TV e do sportv2
A quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei começa nesta sexta-feira (20), com seis partidas programadas até segunda-feira (23). Os torcedores poderão acompanhar os confrontos ao vivo pelos canais Ge TV e sportv2, além do Globoplay, que disponibiliza os jogos da competição.
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A abertura da rodada terá três duelos. Às 18h15, a Ge TV transmite Goiás x Montes Claros. Na sequência, às 18h30, o sportv2 exibe Campinas e Monte Carmelo. Fechando a programação de sexta-feira, Praia Clube e Guarulhos se enfrentam às 21h, também com transmissão do sportv2.
No sábado (21), a bola sobe para mais dois confrontos. São José e Cruzeiro jogam às 16h, com exibição da Ge TV. Às 18h30, Suzano recebe o Minas, em partida transmitida pelo sportv2.
A rodada será encerrada na segunda-feira (23), com o duelo entre Sesi-Bauru e Norde Vôlei, às 18h30, ao vivo no sportv2.
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Veja a programação da quinta rodada da Superliga Masculina
Sexta-feira (20/11)
- 18h15 – Goiás x Montes Claros | Ge TV
- 18h30 – Campinas x Monte Carmelo | sportv2
- 21h – Praia Clube x Guarulhos | sportv2
Sábado (21/11)
- 16h – São José x Cruzeiro | Ge TV
- 18h30 – Suzano x Minas | sportv2
Segunda-feira (23/11)
- 18h30 – Sesi-Bauru x Norde Vôlei | sportv2
Todos os jogos também poderão ser acompanhados pelo Globoplay.
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