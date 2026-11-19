A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (19), que a final da Copa Libertadores passará a ter um "show do intervalo". E a entidade sul-americana já informou a atração que fará a apresentação musical entre o primeiro e o segundo tempo da partida entre Palmeiras e Estudiantes-ARG, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A atração principal será o DJ, produtor e cantor brasileiro Pedro Sampaio.

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De acordo com a Conmebol, a apresentação terá sete minutos e vai acontecer fora do campo, sem alterar o tempo do intervalo e sem prejudicar o gramado do Centenário.

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— Passei por diferentes cidades e países ao longo de 2026, mas poucas experiências se comparam à energia que vem da América Latina. Estar pela primeira vez no Uruguai e, justamente, em uma final da Libertadores, torna tudo ainda mais especial. Estou contando os minutos para sentir de perto a emoção desta torcida, essa vibração única que só o futebol é capaz de proporcionar. Vou levar toda essa energia para o palco: quero fazer um show inesquecível, à altura da paixão de quem estiver acompanhando! — disse o DJ Pedro Sampaio ao site da Conmebol.

Esta não será a primeira vez em que Pedro Sampaio se apresentará no intervalo de um grande evento esportivo. No fim de setembro, o DJ tocou ao lado do cantor Ricky Martin no intervalo da partida de futebol americano entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, pela NFL, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

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Em campo, o Palmeiras buscará no Centenário o tetracampeonato da Libertadores, enquanto o Estudiantes busca a sua quinta taça da competição continental. A partida acontece às 17h (de Brasília).

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