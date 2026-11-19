Conmebol anuncia show no intervalo da final da Libertadores e confirma atração
Partida entre Palmeiras e Estudiantes, no Uruguai, terá atração no intervalo
A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (19), que a final da Copa Libertadores passará a ter um "show do intervalo". E a entidade sul-americana já informou a atração que fará a apresentação musical entre o primeiro e o segundo tempo da partida entre Palmeiras e Estudiantes-ARG, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A atração principal será o DJ, produtor e cantor brasileiro Pedro Sampaio.
➡️ Vai poupar? Abel indica estratégia do Palmeiras para encarar o Flamengo
De acordo com a Conmebol, a apresentação terá sete minutos e vai acontecer fora do campo, sem alterar o tempo do intervalo e sem prejudicar o gramado do Centenário.
— Passei por diferentes cidades e países ao longo de 2026, mas poucas experiências se comparam à energia que vem da América Latina. Estar pela primeira vez no Uruguai e, justamente, em uma final da Libertadores, torna tudo ainda mais especial. Estou contando os minutos para sentir de perto a emoção desta torcida, essa vibração única que só o futebol é capaz de proporcionar. Vou levar toda essa energia para o palco: quero fazer um show inesquecível, à altura da paixão de quem estiver acompanhando! — disse o DJ Pedro Sampaio ao site da Conmebol.
Esta não será a primeira vez em que Pedro Sampaio se apresentará no intervalo de um grande evento esportivo. No fim de setembro, o DJ tocou ao lado do cantor Ricky Martin no intervalo da partida de futebol americano entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, pela NFL, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Em campo, o Palmeiras buscará no Centenário o tetracampeonato da Libertadores, enquanto o Estudiantes busca a sua quinta taça da competição continental. A partida acontece às 17h (de Brasília).
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais LANCE!
Cruzeiro garante vaga na fase de grupos da Libertadores após virada sobre o Palmeiras
Cabuloso venceu por 2 a 1 no Mineirão, chegou aos 63 pontos e confirmou presença entre os quatro primeiros do Brasileirão
Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define arbitragem para final da Libertadores
Jesús Valenzuela será o árbitro principal da decisão; Jorge Urrego e Tulio Moreno atuarão como auxiliares
Santos aposta em Neymar por recuperação no Brasileirão e vaga na Libertadores
Peixe vem de sequência de três partidas sem vitórias na competição, mas contará com o retorno do camisa 10 para encarar o Coritiba
Decisões e viagens: Palmeiras terá maratona em corrida por feito inédito
Equipe enfrentará quatro jogos fora de casa em intervalo de 19 dias
Com três títulos em disputa, Palmeiras monta logística para reta final da temporada
Alviverde terá seis jogos em 19 dias, com quatro viagens e finais de Libertadores e Copa do Brasil
Estudiantes prepara caravana histórica para a final da Libertadores contra o Palmeiras
Ao todo, 121 ônibus sairão de La Plata para o Uruguai para a decisão da Liberta
Carlos Miguel mira feito histórico no Palmeiras: 'Se eu conseguir'
Goleiro revelou grande sonho de atuar pela Seleção
Rival do Palmeiras, Estudiantes é campeão no seu último jogo antes da final da Libertadores
Adversário do Verdão na Liberta conquistou a Supercopa Argentina
Palmeiras x Estudiantes: Conmebol abre novo lote de ingressos para a final da Libertadores
Conmebol disponibiliza entradas da Categoria 2 para a final da Libertadores; setores exclusivos das torcidas já estão esgotados
Flamengo recebe quatro punições da Conmebol após queda na Libertadores
Sanções referentes à semifinal contra o Estudiantes somam US$ 36 mil; clube também recebeu advertência
Com Palmeiras e Grêmio na final, entenda como o Santos ganha força por vaga na Libertadores
Clubes avançaram para a decisão da Copa do Brasil e abriram mais uma vaga via Brasileirão; veja probabilidade de classificação do Peixe
O que leva o torcedor ao estádio? Estudo revela os fatores por trás da presença nas arquibancadas
Levantamento da analisou 10,3 milhões de ingressos e identificou as competições que mais atraem público e o perfil dos torcedores
Cruzeiro garantido e Fluminense quase; confira chances de classificação para a Libertadores
A classificação do Palmeiras na Copa do Brasil mudou o cenário
Grêmio se classifica para a Libertadores, mas pode ficar fora; entenda
Tricolor conquistou vaga por avançar à final da Copa do Brasil após despachar o Atlético-MG
Chances no Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro próximos da vaga na Libertadores; Flamengo amplia vantagem pela taça
Na disputa pelo título, Rubro-Negro se distancia do Palmeiras; na corrida continental, Tricolor Carioca e Raposa se consolidam; veja números
Torcidas de Palmeiras e Estudiantes esgotam ingressos exclusivos para final da Libertadores
Após fim de entradas dos clubes, Conmebol anunciou nova venda para setor misto
Vai torcer? Palmeiras pode ajudar o São Paulo a chegar à Libertadores
Tricolor tem chance de ampliar suas possibilidades de classificação à competição continental em 2027 caso o rival conquiste a Libertadores; cenário depende de uma combinação de resultados
Santos vê chance de classificação para a Libertadores cair para 1%, aponta estudo
Derrota para o Bragantino faz Peixe perder posição, estacionar nos 47 pontos e se distanciar do G-5; veja números
São Paulo está perto da Sul-Americana, mas tem chance mínima de Libertadores; veja os números
Tricolor tem 86,2% de chance de classificação para a Sul-Americana e apenas 0,12% para a Libertadores, segundo projeção da UFMG; equipe ainda tem cinco jogos pela frente no Brasileirão