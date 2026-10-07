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Arthur Chaves deixa Botafogo x Vasco e vai direto para o hospital após lesão

Zagueiro sofreu trauma na bacia

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 23:08
Atualizado há 1 minutos
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Arthur Chaves do Botafogo
Arthur Chaves, do Botafogo, sofreu lesão contra o Vasco (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo teve mais uma preocupação durante a derrota por 2 a 1 para o Vasco, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Arthur Chaves sofreu um trauma na bacia e abdômen e foi encaminhado ao hospital para a realização de exames.

➡️Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Botafogo no Basileirão

O jogador precisou ser retirado de campo após o problema e será submetido a avaliação médica para saber a gravidade da lesão. O lateral Vitinho sofreu um trauma na cervical sem concussão cerebral e também foi encaminhado ao hospital. O Botafogo ainda não divulgou informações sobre o tempo de recuperação.

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Antes da bola rolar, o Alvinegro já havia perdido Álvaro Montoro. O atleta sofreu uma entorse no tornozelo direito em um acidente doméstico e ficou fora da partida. Montoro já realiza tratamento no Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

Jogadores de Vasco e Botafogo em dividida
Vasco venceu o Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Como foi o jogo?

O Vasco abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Bruno Duarte fez a jogada e deixou Lescano em boa condição para finalizar de primeira e marcar. O Botafogo também teve chances, como na oportunidade de Vitinho, que ficou cara a cara com Léo Jardim e parou em grande defesa do goleiro.

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No segundo tempo, o Vasco ampliou logo aos cinco minutos. Colidio arrancou em velocidade após a defesa alvinegra afastar um escanteio e serviu David, que marcou o segundo gol.

O Botafogo diminuiu aos 15 minutos, com Alex Telles. Em cobrança de falta, o lateral acertou o ângulo e fez um golaço. O Alvinegro ainda chegou a empatar com Tiquinho Soares, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.

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Com a derrota, o Botafogo permaneceu com 35 pontos e caiu para a 13ª posição. O Vasco chegou aos 34 pontos, na 14ª colocação, com um jogo a menos.

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