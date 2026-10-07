Vasco é mais efetivo, vence o Botafogo e se afasta do Z-4

O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols cruz-maltinos foram marcados por Lescano e David. Já o gol de honra do Alvinegro foi de Alex Telles de falta.

Com o resultado, o Gigante da Colina se afastou ainda mais da zona do rebaixamento, chegando a 34 pontos na 14ª colocação, com um jogo a menos. O Glorioso está uma posição acima, com um ponto a mais.

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➡️ Veja os gols de Botafogo e Vasco

Como foi Botafogo x Vasco?

Vasco sai na frente na primeira etapa

Primeiro tempo movimentado no Nilton Santos, com chances para os dois lados. O Botafogo levou perigo aos 22 minutos, quando Vitinho ficou cara a cara com Léo Jardim, que fez grande defesa. O Vasco respondeu com Cuiabano e Thiago Mendes. O Cruz-Maltino abriu o placar aos 27. Thiago Mendes encontrou Bruno Duarte, que fez bela jogada e deixou o argentino na cara do gol. De primeira, o meia finalizou para marcar.

O susto veio no fim da etapa. Bruno Duarte sofreu um choque, ficou brevemente desacordado e precisou ser substituído por David.

Thiago Mendes marcou mas teve gol anulado em Botafogo x Vasco (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Segundo tempo movimentado

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos cinco minutos, após a zaga do Vasco afastar o escanteio cobrado pelo Botafogo, Colidio ficou com a sobra, arrancou em velocidade e serviu David, que ampliou a vantagem vascaína. A partida seguia com um roteiro bem definido: o Botafogo mantinha a posse de bola e buscava pressionar no campo de ataque, enquanto o Vasco apostava nos espaços para acelerar os contra-ataques. Aos 15 minutos, porém, o Botafogo encontrou o caminho para voltar ao jogo. Em uma cobrança de falta perfeita, Alex Telles acertou o ângulo e marcou um golaço, sem dar qualquer chance para Léo Jardim. O gol incendiou o clássico. Pouco depois, o Botafogo chegou a balançar as redes novamente com Tiquinho Soares e empatar a partida, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado por impedimento.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol impedido do Botafogo, que iria colocar fogo na partida. Tiquinho Soares estava poucos centimetroas a frente o VAR assinalou impedimento.

Deu aula 🏅

A dupla argentina Colidio e Lescano teve mais uma grande atuação. Cada um participou de um gol do cruz-maltino na vitória.

Ficou abaixo 📉

Arthur Cabral e Medina ficaram a desejar do lado do Glorioso.

Ei, Juiz! 😡

Jogadores do Botafogo reclamaram de uma possível falta de Colidio no lance do segundo gol cruz-maltino. O árbitro da partida e o VAR entenderam que o lance foi normal. Do lado vascaíno, reclamação no lance ajustado, que seria o terceiro gol do Vasco.

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✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de outubro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ Gols: David (VAS), Alex Telles (BOT) e Lescano (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Ferraresi

🟥 Cartões vermelhos: Tite (técnico do do Botafogo)

Escalação do Botafogo (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho (Ponte), Nahuel Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Cristian Medina (Junior Santos); Matheus Martins (Kauan Toledo) e Hakim Ziyech (Kadir) e Arthur Cabral (Tiquinho Soares)

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Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Tchê Tchê); Colidio (Nuno Moreira), Marino (Adson) e Bruno Duarte (David).