Dublador revela provocação de Neymar em Coritiba x Santos: 'Time pequeno'
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O Santos venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Coritiba permanece com 36 pontos, na 12ª colocação. Já o Peixe chegou a 50 pontos e pulou para o oitavo lugar.
Mesmo com o resultado positivo, o que chamou a atenção após o confronto foi a provocação de Neymar. Gustavo Machado, dublador e influenciador digital, publicou um vídeo realizando a leitura labial dos momentos mais relevantes deste encontro.
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Neymar provocando em Coritiba x Santos
Como foi Santos x Coritiba
Por Vinícius Espirito Santo Spada
O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Mesmo com a festa antes da partida e com todos os ingressos vendidos, o placar não foi alterado por ambas as equipes. Por parte do Santos, os primeiros 45 minutos foram marcados por crítica à arbitragem. Aos 14 minutos, a equipe Alvinegra reclamou de um cartão vermelho, ao meio-campista Thiago Santos, do Coritiba, após atingir a barriga do defensor Luan Peres com a sola do pé. O árbitro deu somente amarelo. Logo em seguida, aos 24 minutos, Neymar foi derrubado na área, após passe de Gabigol. A equipe do Peixe cercou o árbitro Braulio Machado, que não foi ao VAR e manteve decisão de campo de não falta.
Torcedor invade o campo para tirar foto com Neymar
Ainda durante a primeira etapa, um torcedor do Coritiba invadiu o gramado para tirar uma foto com Neymar. O camisa 10 conversou com o jovem, que logo foi retirado de campo. O capitão do Peixe acompanhou o fã até a saída e chegou a discutir com o zagueiro Tinga, do Coritiba, que tentava apressar a retirada do torcedor ao lado dos seguranças.
Segundo tempo em baixa rotação, mas Gabigol decide no final
Assim como na etapa inicial, o segundo tempo caminhava para terminar empatado sem gols. Mesmo com a vitória sendo fundamental para os objetivos das duas equipes na reta final da temporada, os 45 minutos finais vinham sendo menos disputados do que o primeiro tempo. Aos 46 minutos, porém, o Peixe encaixou um contra-ataque com Neymar, que finalizou para o gol, no rebote do goleiro, Gabigol mandou para as redes e garantiu a vitória santista, confirmada após revisão do VAR.
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