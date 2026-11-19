Gol perdido em São Paulo x Fluminense viraliza: 'Meu Deus'
Equipes estão se enfrentando nesta quinta-feira (19)
São Paulo e Fluminense estão se enfrentando nesta quinta-feira (19), no Morumbis, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão.
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Aos 22 minutos da segunda etapa, Lucca faz ótima jogada pela esquerda e cruzou para a área. Artur se movimenta bem, mas finaliza por cima. Veja o lance:
Veja a repercussão:
No último confronto, o São Paulo empatou com o Corinthians por 0 a 0, em casa, enquanto o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, fora de seus domínios.
Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos. Já o Fluminense está em 4º lugar, com 57 pontos.
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Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 19 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Morumis, São Paulo, São Paulo
- A partida terá transmissão de TV Globo, GETV e Premiere (pay-per-view).
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- Arbitragem: Lucas Casagrande (PR) (árbitro); Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (assistentes); Rodolpho Toski Marques (VAR)
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