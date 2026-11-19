Com jogadores de Flamengo e Liverpool, saiba quais craques jogam GTA 6
Jogo foi lançado nesta quinta-feira (18)
O novo Grand Theft Auto (GTA) está agitando o mundo dos esportes, e alguns jogadores de futebol já deixaram claro que vão experimentar o game. Com o lançamento do jogo nesta quinta-feira (19), alguns atletas fizeram publicações e declarações sobre a obra da Rockstar.
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Apesar de ter diversas atividades interativas dentro do jogo, o futebol não é uma delas. Entre os esportes praticáveis estão basquete, canoagem, corrida, paraquedismo e outros.
Lucas Paquetá - Flamengo
Fã declarado de videogames, Lucas Paquetá fez uma publicação em suas redes com itens recebidos da Rockstar, empresa responsável pelo desenvolvimento do GTA 6. Com frequência, o atleta do Flamengo faz lives transmitindo as suas gameplays, e outros jogos da franquia já foram escolhidos, indicando que o novo game terá o tempo de dedicação do meio-campista.
Erling Haaland - Manchester City
Erling Haaland é mais um que indicou que jogaria o novo game da franquia da Rockstar. Em vlog disponibilizado em seu canal no início do ano, o atacante do Manchester City revelou que jogava o GTA 5 e que mal podia esperar pela sexta edição. De acordo com o norueguês, se tivesse que escolher um jogo para o resto da vida, sem dúvida seria esse.
Alexander Isak - Liverpool
Outro jogador que demonstrou ser fã da franquia GTA é Alexander Isak, centroavante do Liverpool e da seleção da Suécia. Durante a Data Fifa, o camisa 9 revelou que, depois do dia 19 de novembro, data de lançamento do game, seria difícil contatá-lo, pois estaria jogando.
Luis Díaz - Bayern de Munique
Apesar de não ter declarado que iria experimentar o jogo, Luis Díaz, atacante do Bayern de Munique, fez parte de uma publicação do clube em que mencionava a nova obra de entretenimento. Na postagem, o colombiano aparece andando sem camisa e com um pequeno mapa no canto inferior esquerdo, uma referência clara ao jogo.
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Veja a publicação do clube:
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