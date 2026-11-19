Em noite inspirada de Memphis Depay, o Corinthians goleou o Botafogo nesta quarta-feira (19) pelo placar de 4 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com quatro gols marcados, a especialista de arbitragem Renata Ruel, especialista em arbitragem, destacou um lance de erro da arbitragem durante o confronto.

O lance em questão é uma infração cometida dentro da área pelo defensor do Fogão. De acordo com a comentarista, Kaio Cesar teria sido derrubado de maneira faltosa na área defensiva dos visitantes. Na situação, o árbitro da partida não assinalou nenhuma falta e o VAR não recomendou nada.

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Pênalti não marcado em Corinthians x Botafogo

Para Renata Ruel, houve um erro de arbitragem, que, apesar do placar elástico, foi relevante para a partida desta quarta-feira:

- Na vitória do Corinthians sobre o Botafogo, o mandante teve um pênalti não marcado a seu favor. Kaio Cesar é derrubado dentro da área. O atacante toma a frente do defensor carioca e é derrubado. Wilton não marca nada no campo e o VAR não sugere revisão, mas houve pênalti para o Corinthians - afirmou a especialista em arbitragem.

Com o triunfo diante do Botafogo, o Corinthians foge da zona de rebaixamento (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Timão na temporada

Por Guilherme Lesnok

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.