Especialista de arbitragem aponta erro em Corinthians x Botafogo
Comentarista apontou falha do VAR em lance de pênalti
Em noite inspirada de Memphis Depay, o Corinthians goleou o Botafogo nesta quarta-feira (19) pelo placar de 4 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com quatro gols marcados, a especialista de arbitragem Renata Ruel, especialista em arbitragem, destacou um lance de erro da arbitragem durante o confronto.
O lance em questão é uma infração cometida dentro da área pelo defensor do Fogão. De acordo com a comentarista, Kaio Cesar teria sido derrubado de maneira faltosa na área defensiva dos visitantes. Na situação, o árbitro da partida não assinalou nenhuma falta e o VAR não recomendou nada.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Pênalti não marcado em Corinthians x Botafogo
Para Renata Ruel, houve um erro de arbitragem, que, apesar do placar elástico, foi relevante para a partida desta quarta-feira:
- Na vitória do Corinthians sobre o Botafogo, o mandante teve um pênalti não marcado a seu favor. Kaio Cesar é derrubado dentro da área. O atacante toma a frente do defensor carioca e é derrubado. Wilton não marca nada no campo e o VAR não sugere revisão, mas houve pênalti para o Corinthians - afirmou a especialista em arbitragem.
Timão na temporada
Por Guilherme Lesnok
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Mais LANCE!
Atitude de Pavón repercute em Grêmio x Bahia: 'Deveria'
Grêmio e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 na Arena
Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
Inteligência artificial projeta vencedor em São Paulo x Fluminense
Equipes se enfrentam no Morumbis, em São Paulo
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário
Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Acabou'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após goleada
Glorioso foi superado por 4 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro
Atitude de Neymar após vitória do Santos repercute: 'Não aprende'
Camisa 10 discutiu com torcedores do Coritiba após triunfo santista por 1 a 0 no Couto Pereira, pelo Brasileirão
Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota de virada
O Alviverde perdeu de virada para o Cruzeiro, no Mineirão
Gabigol relembra provocação de jogadores do Coritiba e dispara: 'Acho que vão cair'
Santos vence o Coritiba por 1 a 0 após o camisa 9 do Peixe marcar nos minutos finais
Arbitragem de Flamengo x Athletico-PR vira assunto: 'Vergonha'
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Gol pedido de Neymar em Coritiba x Santos viraliza: 'Inacreditável'
Camisa 10 recebeu passe de Gabigol dentro da área, mas finalizou para fora
Falha de Rossi vira assunto em Flamengo x Athletico-PR: 'Não dá'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
Pênalti não marcado em Coritiba x Santos irrita torcedores: 'Absurdo'
Equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (18)
Decisão da arbitragem em Coritiba x Santos gera revolta: 'Roubo'
Equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (18)
Como assistir Miami Heat x Milwaukee Bucks pela NBA no Prime Video?
Jogo NBA terá ativações especiais relacionadas ao GTA 6
Ônibus do Santos quebra e Neymar brinca nas redes: 'Sabotaram o Peixão'
Peixe confirmou problemas mecânicos no veículo contratado para levar a delegação ao Couto Pereira, antes do duelo desta quarta-feira (18) pelo Brasileirão
Campeão inglês encerra patrocínio após parceria de empresa com atriz pornô
Clube inglês rompe contrato com a BC Game, patrocinadora máster desde 2024
É possível praticar esportes no GTA 6? Saiba quais atividades estão disponíveis
Jogo terá diversas opções interativas
Sampaoli relembra passagem pelo Flamengo: 'Cheguei em crise'
Em entrevista, técnico admitiu uma comparação contínua