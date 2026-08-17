Estreia de Thiago Almada desencanta River Plate no Clausura após início ruim
Meio-campista jogou por 83 minutos diante do Argentinos Jrs
Após ser alvo de disputa no mercado de transferências entre Flamengo e River Plate, Thiago Almada enfim atuou em seus primeiros minutos com a camisa dos milionários. Escalado como titular pelo técnico Eduardo Coudet, o meio-campista ex-Botafogo viu a equipe de Buenos Aires superar o Argentinos Juniors por 2 a 0, com gols marcados por Gonzalo Montiel e Ángel Correa.
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O triunfo garantiu os primeiros pontos do clube no Torneio Clausura e encerrou uma sequência indigesta de quatro rodadas sem vitórias e sem marcar um único gol na competição.
Retrospecto do River Plate no Clausura:
- River Plate 0 x 1 Barracas Central
- Gimnasia La Plata 1 x 0 River Plate
- River Plate 0 x 1 Rosario Central
- Tigre 1 x 0 River Plate
- River Plate 2 x 0 Argentinos Juniors
Atuação do setor ofensivo e participação do meio-campista
Mesmo com as expectativas em baixa devido ao desempenho recente, o River Plate exibiu momentos de amplo domínio e maior velocidade na criação das jogadas no último terço do gramado. O primeiro gol da partida surgiu em uma jogada de insistência, finalizada por Montiel após uma série de rebotes na área adversária.
Almada iniciou o duelo posicionado no setor ofensivo ao lado de Ángel Correa, contando ainda com Joaquín Freitas na ponta oposta e Lucas Beltrán centralizado no ataque. À exceção de Freitas, o trio ofensivo ostenta bagagem no futebol europeu e desponta como um setor de grande potencial para a sequência da temporada.
Em sua atuação inicial, o ex-jogador do Botafogo mostrou agressividade na recomposição para recuperar a posse de bola, recebendo inclusive um cartão amarelo por uma entrada mais dura. Conforme o tempo passou, o meia acabou perdendo o fôlego sob a pressão imposta pelo adversário, sendo substituído aos 83 minutos de jogo.
Já na reta final do confronto, Correa iniciou uma jogada individual e sofreu pênalti. O lance passou por revisão do VAR, que confirmou a infração. O próprio atacante cobrou a penalidade e converteu, selando a vitória dos donos da casa.
Desafio decisivo pela Copa Sul-Americana
Com o fim do jejum de vitórias, o River Plate volta suas atenções para o cenário internacional. A equipe viaja até a Colômbia para encarar o Independiente Santa Fe no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, agendado para quarta-feira, às 21h30, no estádio El Campín.
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