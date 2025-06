Brasileira desbanca campeã mundial e leva ouro no Grand Prix de Taekwondo

A brasileira Maria Clara Pacheco realizou um feito histórico no taekwondo. Na noite de sexta-feira (14), ela venceu a chinesa Luo Zongshi, atual campeã mundial, na decisão do Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, pela categoria até 57kg, e conquistou a medalha de ouro inédita na competição, que é considerada um Grand Slam da modalidade.

A vitória na final do Grand Prix veio por 2 a 0, com parciais de 17/0 e 12/0. Aos 21 anos, Maria Clara Pacheco já leva em sua trajetória uma medalha de bronze do Campeonato Mundial, conquistada em 2023. Ela disputou os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e terminou com a sétima colocação, eliminada nas quartas de final justamente pela chinesa, adversária na decisão do Grand Prix.

A americana Faith Dillon, derrotada pela brasileira na semifinal, venceu a luta contra a francesa Kanelya Carabin, por 2 a 0, e completou o pódio, com a medalha de bronze.

Brasileira superou campeã mundial da categoria (Foto: Divulgação/ World Taekwondo)

Campanha de Maria Clara Pacheco

A brasileira subiu ao lugar mais alto do pódio perdendo apenas um round nas cinco lutas que disputou. Depois de superar Dunya Ali Abutaleb, da Arábia Saudita, na estreia, Maria Clara passou pela britânica Teigan Smith e pela espanhola Alma Perez, antes de chegar à semi contra Faith Dillon.

Com o desempenho nos Estados Unidos, Maria Clara Pacheco faz sua melhor campanha da carreira no circuito mundial, superando o resultado de 2023, quando chegou às quartas de final na etapa de Paris, na França.

Brasil no Grand Prix de Taekwondo

O Grand Prix de Taekwondo é disputado anualmente desde 2014, com três etapas por temporada, e até então o Brasil havia conquistado apenas dois ouros, com Maicon Andrade, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

