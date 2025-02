Noah Lyles conquista ouro em Grand Prix de atletismo e provoca jogador da NFL

O campeão olímpico dos 100m rasos, Noah Lyles, voltou a provocar o Tyreek Hill, jogador da NFL, após vencer a prova dos 60m no Indoor Grand Prix, sua primeira grande competição desde os Jogos Olímpicos de Paris. Depois de cruzar a linha de chegada no último domingo, Lyles exibiu uma mensagem escrita na parte interna do número de competição: "Tyreek nunca conseguiria", alimentando a rivalidade entre os dois atletas.

A troca de farpas entre Lyles e Hill não é recente. A tensão começou quando o jogador do Miami Dolphins acusou o velocista de fingir estar doente ao conquistar o bronze nos 200m em Paris. Na ocasião, Noah correu mesmo após testar positivo para Covid-19 e precisou deixar o estádio de cadeira de rodas.

Em agosto do ano passado, Tyreek Hill desafiou Lyles para uma corrida, alegando que venceria com facilidade. O velocista respondeu, chamando o jogador de “alguém que só quer chamar atenção”, mas aceitou o desafio. Agora, após sua vitória no Indoor Grand Prix, Noah voltou a pressionar Hill para marcar a disputa.

— Quando estiver pronto para correr, fale comigo. Eu estou aqui, não vou a lugar nenhum. Sua temporada no futebol acabou, você não tem desculpas agora — provocou o campeão olímpico em entrevista após a prova.

Considerado um dos jogadores mais rápidos da NFL, Hill tem experiência no atletismo universitário e chegou a competir oficialmente em 2023. No entanto, suas melhores marcas (10s19 nos 100m e 20s14 nos 200m) ficam aquém dos tempos registrados por Noah Lyles, que cravou 9s784 e 19s70 nas últimas Olimpíadas.

Tyreek Hill é jogador do Miami Dolphins (Foto: Carmen Mandato/AFP)

A rivalidade entre os dois segue movimentando as redes sociais e aumentando a expectativa para um possível duelo entre o astro do atletismo e o velocista do futebol americano.