Brasileira derrota campeã olímpica e conquista Grand Prix de taekwondo

Aos 22 anos, a atleta de taekwondo Maria Clara Pacheco segue conquistando resultados importantes na temporada. Neste domingo (31), a brasileira conquistou o Grand Prix Challenge de Muju, na Coreia do Sul, ao superar a atual campeã olímpica da categoria até 57kg, a anfitriã Kim Yu-jin.

No caminho até a decisão, Maria Clara passou com vitória pela chinesa Zhang Chuling nas oitavas de final, pela uzbeque Madina Mirabzalova nas quartas, e superou Chaima Toumi, da Tunísia, na semifinal. A medalha de ouro foi confirmada com vitória por 2 a 0, com parciais 10/0 e 5/4.

Nesta temporada, a brasileira já havia brilhado ao conquistar o título inédito do Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, em junho. A disputa na Coreia do Sul é mais uma etapa da preparação de Maria Clara Pacheco de olho no principal objetivo da temporada, o Mundial de Taekwondo, que acontece em outubro, na China. Em conversa exclusiva com a reportagem do Lance!, a atleta revelou suas expectativas para o evento.

— Pra ser bem sincera, eu queria muito ser campeã mundial, queria muito mudar a cor da medalha, mas eu tô tentando manter os meus pés no chão e pensar com carinho nesse evento. Por mais que tenha sido muito grandioso pra mim a medalha de bronze, foi algo muito sofrido pra mim perder a semifinal, em 2023, me machucou bastante não ser campeã sabendo que poderia ter dado mais, faltou alguma coisa pra conseguir aquilo, foi algo que eu carreguei comigo por muito tempo e eu tô tentando não levar pra esse evento - contou.

Brasileira derrotou atual campeã olímpica da categoria (Foto: World Taekwondo)

Henrique Marques também subiu ao pódio em Muju

Outro destaque do taekwondo brasileiro nesta geração, Henrique Marques também subiu ao pódio no Grand Prix de Muju. Na última quinta-feira (28), ele chegou até as semifinais da categoria até 80kg e garantiu a medalha de bronze. Henrique, que disputou os Jogos Olímpicos de Paris, recentemente foi campeão de sua categoria nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, garantindo vaga para Lima 2027.

Henrique Marques (direita) conquistou o bronze em Muju (Foto: World Taekwondo)

