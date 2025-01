Pedro Certezas, Gabriel Simões e Túlio Ligeiro, jornalistas da TNT Sports, cravaram quem serão os campeões estaduais de 2025. Durante a edição desta quarta-feira (15) do "De Sola", Pedro Certezas e seus colegas analisaram as tabelas dos campeonatos e apontaram quais times chegam favoritos. Confira abaixo as escolhas.

Palpites dos jornalistas do "De Sola" para os estaduais

Campeonato Carioca - Vasco

Campeonato Paulista - Corinthians

Campeonato Gaúcho - Internacional

Campeonato Mineiro - Cruzeiro

Campeonato Baiano - Bahia

Campeonato Cearense - Fortaleza

Campeonato Pernambucano - Sport

