Fluminense vive drama no início do Carioca e não descarta mudanças para o fim de semana

Com apenas um ponto somado ao fim de duas rodadas, o Fluminense vive um drama no início do Campeonato Carioca. Por conta disso, o clube não descarta mudanças para encarar o Maricá, no fim de semana.

Atualmente, o Tricolor ocupa apenas a 9ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado por Flamengo e Bangu, que entram em campo na quinta-feira (16). Além disso, o Time de Guerreiros se vê distante do G-4 em busca de uma vaga na semifinal do estadual.

Em termos de comparação, esse cenário é bem pior do que o do Botafogo em 2023 e 2024, em que o Alvinegro ficou fora do G-4 e disputou a Taça Rio. Nessa altura do Carioca, o clube rival possuía três pontos em 2023 e seis pontos conquistados no ano passado.

Por conta dos resultados negativos no início do estadual, o Fluminense não descarta a realização de mudanças. Em coletiva, Marcão afirmou que irá conversar com Mano Menezes e deixou em aberto a possibilidade de "convocar" atletas mais experientes.

- Será analisado jogo a jogo. Amanhã vamos sentar com o Mano e os membros da comissão técnica para ver o que vamos fazer. Ainda não temos uma resposta certa, mas a partir de amanha vamos ter. Esse era o planejamento, daqui a pouco vem mais três ou quatro (jogadores). Vamos fazendo adaptações. Estamos correndo um risco, é a primeira semana de treinamento. Temos que seguir o planejamento para não perder a mão. Mais do nunca precisamos do resultado.

No Raulino de Oliveira, Marcão contou com as presenças de Ignácio, Juan Freytes, Guga e Nonato entre as novidades do Fluminense. No entanto, o quarteto não pôde jogar durante os 90 minutos, uma vez que seus retornos aos treinos foram recentes, e o clube busca evitar lesões no início da temporada.

Para o confronto do fim de semana contra o Maricá, o comandante já sabe que não poderá contar com Manoel, que foi expulso diante do Volta Redonda. Com isso, o auxiliar permanente precisará pensar em soluções com o objetivo de remediar o problema existente e dar uma resposta no campo.

O Fluminense ainda tem nove rodadas com a missão de se recuperar e buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Mas o Tricolor se vê contra a parede e com a necessidade de iniciar sua recuperação na próxima rodada e evitar um início ruim em 2025.