Bahia recebe o Atlético-BA, nesta quinta-feira (16), em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto será transmitido exclusivamente pela TVE Bahia, na TV aberta e no YouTube.

Como chegam os clubes?

Na primeira partida do Baianão, os dois clubes terminaram com empate. O Bahia enfrentou o Jacuipense em um jogo sem gols, assim, somou apenas um ponto e está na sétima posição. Em um duelo coberto de polêmicas, o Atlético-BA encarou um empate por 2 a 2 contra o Colo-Colo e ocupa o sexto lugar, logo acima do Tricolor.

Na fase inicial do Campeonato Baiano, as equipes se enfrentam em turno único, somando nove rodadas. Os quatro mais bem colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A final ocorrerá nos dias 23 e 26 de março.

Confira as informações do jogo entre Bahia e Atlético-BA

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO-BA

2ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TVE Bahia (TV aberta e YouTube)

🟨 Arbitragem: Bruno Nogueira Prado

🚩Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Antonielson Jesus da Silva

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes)

Gabriel Souza, Kauã Davi, Marcos Victor, Dodô e Ryan; Sidney, Jota e Roger Gabriel; Vitinho, Everton e Gustavo Ulguim.



ATLÉTICO-BA (Técnico: Agnaldo Luiz)

Renan; Jefferson, Jadson, Lucas, Victor Luiz; Menezes; Gilmar, Giovani, Wesley; Rick Sena e Matheus Barboza.

