In loco no palco da semifinal entre Fluminense e Chelsea, no Met Life Stadium, pela semifinal do Mundial de Clubes, dois jornalistas da CazéTV entraram em acordo sobre as condições climáticas do local. Igor Rodrigues e Fernando Campos descreveram o calor como "absurdo" e "inacreditável", o que pode ser uma grande vantagem para o Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Mais acostumado a jogar em altas temperaturas, o clube brasileiro pode ter o calor ao seu favor.

- Estamos no MetLife Stadium e com a informação: o calor está inacreditável! Renato sorri… - declarou Igor Rodrigues, comentarista da CazéTV.

- 31 graus agora aqui no Metlife Stadium e previsão de 34 graus na hora de Fluminense x Chelsea. Calor absurdo e o sol magoando legal - relatou Fernando Campos, da CazéTV.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Chelsea: veja resultado do ‘cara a cara’ na live do Lance!

Onde assistir e prováveis escalações de Fluminense x Chelsea

Fluminense e Chelsea se enfrentam em duelo válido pelas semifinais do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV.

Fluminense x Chelsea

Semifinal - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Terça-feira, 8 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: François Letexier (árbitro); Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (assistentes);

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fabio; Ignacio, Silva, Fuentes; Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro

➡️ Jornalista resgata fala de Renato Paiva: ‘Fluminense é o coveiro’