Fortaleza lança uniforme com alerta para problemas climáticos e tecido reciclável

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira (10), seu uniforme pré-jogo para a temporada de 2025. Seu design inovador foca na luta pela sustentabilidade e na abordagem de problemas climáticos no Brasil. O modelo foi produzido com tecido de garrafas PET reciclados, e tem etiquetas de papel semente de margarida, que pode ser plantado. A malha do manto não conta com tingimentos extras, usando apenas a cor do fio, o que minimiza o uso de água e geração de resíduos tóxicos.

O uniforme já está disponível na loja online do clube e também nas lojas físicas por R$249,99.

