Campeonato Pernambucano: regulamento, formato e times

O Campeonato Pernambucano de 2025 é um dos torneios mais tradicionais do futebol nacional, reunindo grandes clubes do estado em uma disputa acirrada. A competição será realizada entre janeiro e abril, mantendo a rivalidade histórica e a oportunidade para novos talentos brilharem no cenário regional.

Com três das maiores forças do Nordeste — Sport, Náutico e Santa Cruz —, além de equipes emergentes e tradicionais do interior, o torneio promete muita emoção e surpresas.

Regulamento e formato do Campeonato Pernambucano

O Campeonato Pernambucano 2025 será disputado em três fases principais: primeira fase (classificatória), quartas de final e finais, com jogos que vão definir o campeão e os representantes do estado em competições nacionais.

Primeira fase:

As 10 equipes participantes jogam entre si em turno único, totalizando nove rodadas. Os seis melhores times avançam à próxima fase. Os dois últimos colocados são rebaixados para a Série A2 (segunda divisão) do estadual em 2026.

Mata-mata:

Os dois melhores times da primeira fase avançam diretamente para as semifinais.

As equipes classificadas do 3º ao 6º lugar disputam as quartas de final em partidas únicas. Em caso de empate, haverá pênaltis.

Semifinais e finais:

A semifinal é disputada em jogo único, com os dois melhores da primeira fase jogando em casa. Em caso de empate, haverá pênaltis.

A final, que decide o campeão, será realizada em partida única. Em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis.

Além do título estadual, a competição distribui vagas para a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste, garantindo ampla representatividade de Pernambuco no cenário nacional.

Times participantes do Campeonato Pernambucano

A edição de 2025 contará com 10 clubes, representando as principais regiões de Pernambuco. Confira os participantes:

Sport Recife Náutico Santa Cruz Central Salgueiro Afogados da Ingazeira Retrô FC Ipojuca Caruaru City Petrolina

Os destaques ficam por conta do tradicional trio Sport, Náutico e Santa Cruz, que historicamente lideram o futebol pernambucano. Entretanto, equipes emergentes como o Retrô FC e o Salgueiro têm investido em infraestrutura e talentos, buscando desafiar a hegemonia dos grandes.

Onde assistir o Campeonato Pernambucano

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o Campeonato Pernambucano 2025:

TV aberta:

TV Globo Nordeste, que exibirá os principais jogos, incluindo os clássicos e as fases finais.

Streaming:

DAZN e FPF TV, plataformas que garantirão cobertura completa da competição, com transmissões ao vivo de todas as partidas.

Essa diversidade de plataformas amplia o alcance do torneio, permitindo que os torcedores acompanhem seus times de onde estiverem.

Datas importantes

O Campeonato Pernambucano 2025 começa em 13 de janeiro e tem sua grande final agendada para 7 de abril. A tabela completa será divulgada em breve pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Entre os jogos mais aguardados estão os clássicos entre Sport, Náutico e Santa Cruz, que costumam atrair grandes públicos e criar momentos históricos no futebol estadual.

A importância do Campeonato Pernambucano

Além de ser uma vitrine para novos talentos, o Campeonato Pernambucano é fundamental para a identidade esportiva do estado. Ele movimenta a economia local, fortalece a rivalidade saudável entre as torcidas e mantém viva a paixão pelo futebol nordestino.

Com um regulamento bem estruturado e transmissões amplas, a edição de 2025 promete repetir o sucesso dos anos anteriores, unindo tradição e inovação para o público apaixonado pelo esporte.