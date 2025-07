Rodrigo Santoro tieta Alcaraz e ídolos do tênis e cumpre ‘ritual’ em Wimbledon

O ator brasileiro Rodrigo Santoro aproveitou a atmosfera de Wimbledon e publicou em suas redes sociais fotos ao lado do atual campeão do torneio, Carlos Alcaraz, e das lendas do tênis Andre Agassi, campeão em 1992, e Maria Sharapova, vencedora em 2004. Além de cumprir o tradicional "ritual" de comer morangos com chantilly durante uma das partidas. Veja as fotos:

A paixão de Rodrigo Santoro pelo tênis não é novidade. Recentemente, o ator foi visto em Roland Garros, em Paris, acompanhando as disputas no saibro, o que já reforçava sua conexão com o universo esportivo e cultural europeu. Agora, em Wimbledon, Santoro se junta à lista de personalidades internacionais que prestigiam o grand slam britânico, consolidando ainda mais seu interesse pelo esporte.

Além do ator brasileiro, outros famosos também marcaram presença no torneio, como: John Cena, Shay Shariatzadeh, Priyanka Chopra e Nick Jonas, Louis Partridge, Olivia Rodrigo e David Beckham.

Rodrigo Santoro em partida do Wimbledon (Foto: Reprodução/ Instagram)

