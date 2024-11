A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu uma nova fórmula para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2025. Para a próxima temporada, o estadual passará por mudanças que incluem menos datas e divisão em grupos.

continua após a publicidade

➡️Ronaldo Fenômeno na CBF? Saiba como funciona a escolha para presidente

Diferente dos outros anos, para 2025 o campeonato será dividido em três grupos com quatro equipes cada. Grêmio, Internacional e Juventude são cabeças de chave dos grupos A, B e C, respectivamente. Avançam para a próxima fase os líderes de cada chave e o segundo melhor colocado na classificação geral.

Os times que não se classificarem para as semifinais ainda terão outras fases. Os clubes que ficarem entre o quinto e oitavo lugares disputam uma vaga na Copa do Brasil através de um quadrangular. Da mesma forma, será definido o rebaixamento com as equipes restantes.

continua após a publicidade

Como ficaram os grupos?

Grupo A: Grêmio, São José, Guarany de Bagé e Avenida

Grêmio, São José, Guarany de Bagé e Avenida Grupo B: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Monsoon, Brasil de Pelotas e São Luiz

Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho de 2024 (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Mudança impacta nas datas do Campeonato

As alterações na forma de disputa do campeonato impactam, também, nas datas da competição. Desta forma, o Gauchão será disputado em 12 datas do calendário - quatro a menos do que anteriormente. O início do estadual está marcado para o dia 22 de janeiro e o término no dia 15 de março.

Essa foi uma forma encontrada pela FGF para aliviar o calendário do futebol gaúcho, visto as mudanças realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o próximo ano. Em 2025, o Brasileirão será disputado de março a dezembro e haverá interrupção para o Mundial, que começa em 15 de junho e vai até 13 de julho.