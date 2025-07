Renato Gaúcho revela ‘sofrimento’ com filha durante o Mundial

O Fluminense encara o Chelsea nesta terça-feira (8) pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Nesta semana, o técnico do Tricolor das Laranjeiras Renato Gaúcho revelou um 'sofrimento' com a filha, Carol Portaluppi, em relação aos gastos.

continua após a publicidade

A jornada do Fluminense neste Mundial de Clubes vem chamando a atenção no mundo do futebol e os números refletem isso. O bom desempenho diante de gigantes europeus, em especial nas classificações das oitavas e quartas de final, colocou o clube no foco de análises coletivas e individuais.

➡️Cachorro que previu vitórias anteriores crava Fluminense x Chelsea

Durante essa semana, Carol Portaluppi, filha do treinador, compartilhou um vídeo nas redes sociais dando um presente para Renato Gaúcho. O valor não foi revelado, mas o objeto era de uma marca de luxo. Depois, em entrevista ao "GE", o treinador brincou com o tema.

continua após a publicidade

- Claro, filha a gente alivia. Lógico que eu amo minha filha. Eu não gosto que ela me filme, mas de vez em quando ela consegue me filmar. Mas, se eu ficar mais um mês aqui fora, eu quebro. Ela é uma máquina de gastar - começou Renato.

- Depois que eu soube o preço, acho que vou revender. Vou botar naquele saquinho lá que leva as minhas coisas, meu shampoo, meu pente, minha escova. Acho que vou botar naquele saquinho lá e vou revender, porque pelo preço que ela pagou, não é mole, não - completou o treinador.

continua após a publicidade

➡️Europeus reagem à decisão da diretoria do Flamengo: ‘Sinto pena’

Carol Portaluppi e Renato Gaúcho (Foto: Reprodução redes sociais)

Torcedores do Fluminense, de Renato Gaúcho, voltam à Nova York para semifinal contra o Chelsea

Os torcedores do Fluminense no Mundial retornaram à Nova York para a concentração antes da semifinal contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Com um otimismo pairando no ambiente, os tricolores chamaram atenção de moradores locais e turistas que passavam pelo bar Legends.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O estabelecimento, que foi a casa da torcida do Fluminense no Mundial durante os primeiros jogos da fase de grupos e volta a recebê-los, comporta centenas de pessoas na parte de dentro. Para receber a festa da NY Flu, também fizeram um cercado do lado de fora, que foi enchendo ao longo da noite e onde foram entoadas diversas músicas de arquibancada ao som da bateria da "organizada".

O clima entre os torcedores do Fluminense no Mundial é de euforia e agitação com a campanha surpreendente. Há pessoas que vieram do Brasil (de novo), outras que saíram de outros estados do país e aquelas que ainda estão para chegar.

— MInha família é toda tricolor e viemos para os jogos do mata-mata juntos, para Orlando e Charlotte, mas eles voltaram e eu resolvi ficar para ver a semi e, quem sabe, uma final — contou Giovana, otimista.

As vitórias do Fluminense no Mundial sobre a Inter de Milão e o Al Hilal injetou confiança nos tricolores, que acreditam na vitória sobre o Chelsea e dividem um pensamento de que a equipe atual possui uma "aura" semelhante com do time que foi campeão da Libertadores em 2023. A mística ganha ainda mais elementos nas figuras de Renato Gaúcho e Thiago Silva, que, no entendimento de alguns tricolores, retornaram para "fechar de vez o ciclo de 2008", quando foram vice-campeões da Libertadores.