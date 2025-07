A região de Nova Jersey (EUA), onde fica o MetLife Stadium, palco de Fluminense x Chelsea, registra temperaturas altíssimas nesta terça-feira (8). Em razão do calor, o jogo terá duas paradas técnicas - uma para cada tempo de jogo -, para os jogadores se hidratarem.

O palco do duelo entre Fluminense e Chelsea será o mesmo da grande final do Mundial. Os jogos acontecem no que é considerado um dos verões mais quentes já registrados nos Estados Unidos. Jornalistas já presentes no local da partida descreveram o forte calor como "absurdo e inacreditável".

MetLife Stadium, palco de Fluminense x Chelsea (Foto: Sharon Prais/ Lance!)

Onde assistir Fluminense x Chelsea

Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (08), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O confronto, válido pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

Mais detalhes do confronto

Até o momento na competição, o Fluminense somou 2 empates, 3 vitórias, 8 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Chelsea teve 4 vitórias, 1 derrota, 12 gols feitos e 5 sofridos.

O Chelsea, que ao longo da competição enfrentou Flamengo e Palmeiras, teve campanhas distintas contra os brasileiros. Na fase de grupos, foi derrotado de virada pelo Rubro-Negro, enquanto eliminou o Verdão nas quartas de final.

O confronto também marcará o reencontro de Thiago Silva e João Pedro com seus ex-clubes. Revelados em Xerém, os dois jogadores foram formados com quase vinte anos de diferença e vivem momentos distintos na carreira, em uma partida histórica para o clube que os revelou.