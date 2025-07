Internacional inaugura telões mais tecnológicos no Beira-Rio

O Internacional vai inaugurar telões mais tecnológicos no estádio Beira-Rio. Os equipamentos, instalados por meio de uma parceria entre o clube, a BRIO e a Imply durante a parada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, de LED Full Color de altíssima definição. A torcida conhecerá as novas estruturas na partida das 16h30min (de Brasília) de sábado (12), contra o Vitória, na retomada do Campeonato Brasileiro.

As telas prometem uma qualidade impressionante de imagem, resultado da capacidade de exibir 280 trilhões de cores formadas a partir de mais de 1.800.000 LEDs em cada painel.

Dirigente destaca melhoria

O vice-presidente de Administração do Colorado, André Dalto, comentou a melhoria:

– A modernização dos telões é um passo importante, reforçando nosso compromisso com a excelência e a inovação. Em parceria com a Imply e a BRIO, estamos investindo em tecnologia de altíssima definição, três vezes superior ao padrão exigido pela FIFA, o que elevará a experiência da nossa torcida a um novo patamar.

Nitidez em cada detalha

Seja para placares, vídeos em alta definição ou imagens ao vivo, cada detalhe será transmitido com grande nitidez. O material instalado na cancha alvirrubra tem uma das tecnologias mais avançadas do mercado, garantindo máxima visibilidade, impacto visual e uma experiência imersiva para o público.

– Estamos falando de uma das tecnologias mais avançadas disponíveis atualmente em estádios na América Latina – explicou o CEO da Imply, Tironi Paz Ortiz.

O diretor-presidente da BRIO, Paulo Pinheiro, acrescentou que a evolução é seguir os princípios que nortearam as obras para a Copa do Mundo de 2014:

– Este legado será usufruído e vivenciado, sempre com muita emoção, por todos os colorados.

Ficha técnica dos paineis

Altura: 12m48cm Largura: 6m72cm Área: 83,86m² Peso: 5 toneladas Resolução: LED P6,67mm