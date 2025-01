Aprovado? Veja o que torcedores acharam da estreia de Cléber Machado na Record

O jogo entre Palmeiras e Portuguesa, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, marcou a reestreia de Cléber Machado na Record. Meses após deixar o SBT, o narrador voltou à emissora de Edir Macedo e recebeu elogios de internautas na última quarta-feira (15).

Cléber Machado fez uma transmissão segura, sem grandes falhas e foi elogiado por internautas, que destacaram a qualidade e a irreverência do narrador. O locutor assinou contrato definitivo com a Record cerca de dois anos após ter narrado a final do Paulistão de 2023 pelo canal.

A transmissão da partida também marcou as estreias de Maurício Noriega e Dodô, ex-comentaristas da Globo, e de Paloma Tocci, ex-apresentadora da Band. A cobertura em campo contou com os repórteres Alexandre Oliveira, ex-Globo, e Duda Gonçalves, ex-ESPN.

Para a primeira transmissão esportiva do ano, a Record também inaugurou um novo cenário nos estúdios da emissora. Em 2025, além do Paulistão, o canal também vai exibir os jogos como mandantes dos clubes da Liga Forte União no Campeonato Brasileiro.

Cléber Machado após a saída da Globo

Cléber Machado foi um dos principais nomes da Globo nas últimas décadas até ser demitido, em março de 2023. Após a saída da emissora líder de audiência, o narrador atuou pelo SBT com a transmissão da Sul-Americana e da Champions League, e na Amazon Prime Video, com a exibição da Copa do Brasil.

