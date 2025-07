Felipe Melo está vivenciando o Mundial de Clubes como poucos. Comentarista do "SporTV" e embaixador da Fifa, o brasileiro concedeu entrevista ao jornal espanhol "Marca" em zona mista designada da competição. Na oportunidade, ele defendeu o formato inédito do torneio intercontinental e analisou a situação dos compatriotas Rodrygo e Vini Jr no Real Madrid durante a competição.

Críticas à Copa do Mundo 🗣️

— Sei que o Raphinha falou, o Klopp também falou sobre este torneio. Acho que é um ótimo formato. No Brasil, é ainda mais assistido do que a Copa do Mundo para seleções. Eles também estão tendo uma audiência muito boa na Argentina. Gosto muito — elogiou o ex-jogador.

Futuro do Rodrygo 🤔

— O Rodrygo é uma estrela. Ele é uma figura incontornável na Seleção Brasileira. Já vi entrevistas com companheiros de equipe como Bellingham, e até com outros jogadores, que disseram que o Rodrygo tem mais talento. Temos que ter paciência porque chegou um novo técnico, e isso significa que muita coisa vai mudar — disse Felipe, sobre o momento atual do camisa 11 em Madri.

— É melhor para ele ficar no Real Madrid. Mas ele também conquistou muitas coisas no Real Madrid, e não sei se ele vai jogar em outro time porque é ano de Copa do Mundo. É algo que ele precisa decidir porque tem Copa do Mundo, e é importante para ele, e ainda mais para o Brasil, que ele esteja na Copa do Mundo — finalizou.

Kylian Mbappé, Rodrygo e Éder Militão em aquecimento pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Anegla Weiss/AFP)

Vini Jr e Bola de Ouro ⚽

— Acho que um jogador como o Vinícius sempre pode ser melhor. Porque ele nunca estará 100%. Somos seres humanos. Ele sempre pode ser melhor porque é um garoto rápido e tem muita qualidade. Se ele faz três gols, sempre pode fazer quatro. Se ele faz dois, sempre pode fazer três. Ele poderia ter ido melhor na Copa do Mundo, mas já teve um jogo em que marcou um gol, deu uma assistência… Jogos como o contra o PSG são para ele. Porque é a Bola de Ouro, ele é um grande jogador — avaliou o o ex-atleta, sobre o potencial do camisa 7.

