Quanto os árbitros brasileiros já ganharam no Mundial? Veja estimativa

Além do Fluminense, que segue na briga pelo título, o Brasil também tem outros representantes de destaque no Mundial de Clubes 2025: duas equipes de arbitragem lideradas por Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO). Ao todo, seis árbitros brasileiros participam do torneio, entre principais e assistentes.

Cada trio já atuou em três partidas – duas na fase de grupos e uma no mata-mata –, o que também significa uma boa remuneração pela Fifa, ainda que os valores não sejam oficialmente divulgados.

Segundo estimativas baseadas na Copa do Mundo de 2022, os árbitros recebem um salário fixo mais bônus por jogo, com valores variando conforme a função e a fase da competição.

💸 Estimativa de ganhos dos árbitros brasileiros

Árbitro principal (por trio)

Salário fixo: US$ 70.000

US$ 70.000 2 jogos na fase de grupos: US$ 6.000 (US$ 3.000 cada)

US$ 6.000 (US$ 3.000 cada) 1 jogo no mata-mata: US$ 10.000

🔹 Total estimado: US$ 86 mil (R$ 466 mil) por árbitro principal

Assistentes (cada)

Salário fixo: US$ 25.000

US$ 25.000 2 jogos na fase de grupos: US$ 5.000 (US$ 2.500 cada)

US$ 5.000 (US$ 2.500 cada) 1 jogo no mata-mata: US$ 5.000

🔹 Total estimado: US$ 35 mil (R$ 190 mil) por assistente

⚽ Jogos apitados pelos trios brasileiros

🔸 Trio de Ramon Abatti Abel, Danilo Manis e Rafael Alves:

Real Madrid 3 x 1 Pachuca

Manchester City 2 x 0 Wydad Casablanca

Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund

🔸 Trio de Wilton Pereira Sampaio, Bruno Boschilia e Bruno Pires:

Monterrey 1 x 1 Inter de Milão

RB Salzburg 0 x 0 Al-Hilal

PSG 4 x 0 Inter Miami

No total, os árbitros brasileiros podem ter acumulado juntos cerca de US$ 312 mil (aproximadamente R$ 1,69 milhão) em compensações até agora no torneio.

