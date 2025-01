Danilo Boza diz o que faria caso astro internacional viesse ao Brasil

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro do Juventude Danilo Boza falou um pouco sobre as suas referências no futebol. O jogador, de 26 anos, revelou que Sergio Ramos sempre foi sua inspiração no mundo da bola. Confira o vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Técnico Filipe Dias exalta classificação antecipada do Juventude na Copinha

- Cara, isso daí de ídolo, eu sempre falei, sempre vou falar, que a minha inspiração é o Sergio Ramos - declarou Boza.

Na sequência, o zagueiro revelou se já se imaginou jogando contra o ídolo e contou o que faria caso o encontro acontecesse.

- Cara, eu nem imaginei. Eu acho que eu vou ficar deslumbrado. Claro que eu vou dar o meu máximo para poder ganhar o duelo aéreo dele e poder fazer o meu melhor. Mas acho que com certeza eu vou implorar uma camiseta dele - finalizou, o zagueiro.

O zagueiro espanhol, de 38 anos, teve seu nome vinculado à equipe do Atlético-MG nos últimos dias. Sergio Ramos publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando a sua nova chuteira, em colaboração com a fornecedora de material esportivo Mizuno. No entanto, o post tinha uma música da torcida do Galo de trilha sonora, o que animou os torcedores na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carreira de Danilo Boza

Danilo Boza foi revelado pelo Mirassol, em 2018. Sem receber muitas oportunidades na equipe principal, o zagueiro foi emprestado ao Braga, de Portugal, onde atuou pela equipe B. Posteriormente, o jogador voltou a ser emprestado pelo time paulista e defendeu as cores do Figueirense, pela equipe sub-23, e do Athletico-PR, já entres os profissionais.

Em 2020, Boza se consolidou no Mirassol, conquistando a Série D. No ano seguinte, o zagueiro foi um dos destaques da equipe no Campeonato Paulista de 2021 e chamou atenção de vários clubes. O jogador se transferiu ao Santos, por empréstimo, até o fim de 2021, onde disputou o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Na temporada seguinte, Danilo Boza foi contratado pelo Juventude e emprestado ao Vasco para a disputa de Série B. No entanto, o boom da sua carreira chegou em 2024, quando o zagueiro se firmou na defesa do time de Caxias do Sul e se tornou um pilar da zaga, sendo muito importante nas boas campanhas do Gauchão, do Brasileirão e da Copa do Brasil.