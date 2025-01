Canal adquire direitos do Paulistão e anuncia transmissão com IA; entenda

O Paulistão ganhou mais um canal para ser exibido. Com o acordo firmado com a Federação Paulista de Futebol (FPF), em parceria com a LiveMode, a Zapping fechou a transmissão de 85 jogos do estadual. A programação contempla 78 duelos da primeira fase, três jogos das quartas de final, as duas semifinais, além da grande final disputada em duas partidas.

A cobertura começa já na próxima quarta-feira (15), com a exibição de quatro duelos da rodada inaugural do torneio. Às 18h30, o Novorizontino enfrenta a Ponte Preta, enquanto o Velo Clube encara o Noroeste. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Guarani recebe o Botafogo. Já o atual tricampeão Palmeiras estreia contra a Portuguesa, com bola rolando a partir das 21h30.

Complementando a primeira rodada do Paulistão, a Zapping faz a transmissão mais dois jogos na quinta-feira. O Água Santa enfrenta o São Bernardo, às 18h30, enquanto o Santos mede forças com o Mirassol, às 21h30. Todos os jogos serão transmitidos na plataforma no horário de Brasília.

Transmissão do Paulistão com uso de IA

A cobertura da Zapping conta com uma série de funcionalidades especiais. Uma das inovações são os replays dos gols a poucos cliques e a qualquer momento. Gerados a partir de uma inteligência artificial exclusiva, ela identifica o instante exato em que o tento foi anotado e apresenta a reprise de forma imediata aos telespectadores. Assim, o assinante que não estava acompanhando a partida desde o início, ao sintonizar no jogo, consegue rever os gols - caso já tenha ocorrido - sem a necessidade de esperar por um replay da transmissão oficial.