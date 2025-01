O Campeonato Mineiro 2025 será mais uma edição emocionante de um dos torneios estaduais mais tradicionais do futebol nacional.

Com grandes clubes como Atlético-MG e Cruzeiro, além de equipes emergentes do interior, o campeonato promete trazer muita competitividade e rivalidade. O Lance! te conta tudo sobre o Campeonato Mineiro 2025.

Quando começa o Campeonato Mineiro 2025?

O Campeonato Mineiro 2025 terá início no dia 20 de janeiro e a grande final está prevista para acontecer no dia 7 de abril. Ao longo de três meses, os clubes disputarão a taça em jogos realizados nos principais estádios de Minas Gerais.

Times participantes do Campeonato Mineiro 2025

A competição contará com 12 clubes, divididos entre as principais equipes da capital e tradicionais representantes do interior:

Atlético-MG

Cruzeiro

América-MG

Athletic Club

Caldense

Democrata-GV

Democrata-SL

Ipatinga

Patrocinense

Pouso Alegre

Tombense

Villa Nova

Regulamento

Por não ter sofrido nenhuma alteração com relação à edição de 2024, o Campeonato Mineiro seguirá o formato tradicional, dividido em três fases principais.

Fase de grupos

Os 12 clubes jogam em turno único, totalizando 11 rodadas. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados para o Módulo II.

Semifinais e finais

As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com o mesmo formato aplicado à grande decisão. O clube com melhor campanha geral terá a vantagem de decidir os confrontos em casa.

Troféu Inconfidência

Os clubes que terminarem entre a 5ª e 8ª posições disputarão o Troféu Inconfidência, um torneio paralelo que garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Datas e horários dos jogos do Campeonato Mineiro 2025

A tabela completa de jogos foi divulgada, com destaque para os clássicos estaduais que sempre atraem grande atenção:

Atlético-MG x Cruzeiro: Rodada 6, no dia 25 de fevereiro, no Mineirão.

Rodada 6, no dia 25 de fevereiro, no Mineirão. Cruzeiro x América-MG: Rodada 4, no dia 11 de fevereiro, no Mineirão.

Rodada 4, no dia 11 de fevereiro, no Mineirão. Atlético-MG x América-MG: Rodada 9, no dia 17 de março, na Arena MRV.

Onde assistir ao Campeonato Mineiro 2025?

Os jogos do Campeonato Mineiro 2025 serão transmitidos em diferentes plataformas, garantindo acesso amplo para os torcedores:

TV Globo: Partidas selecionadas em TV aberta.

Partidas selecionadas em TV aberta. Premiere: Cobertura completa para assinantes.

Cobertura completa para assinantes. FMF TV (YouTube): Transmissões ao vivo gratuitas de jogos selecionados.

Transmissões ao vivo gratuitas de jogos selecionados. Twitch: Exibição de jogos com interatividade para o público.

Com tantas opções, os torcedores poderão acompanhar de perto cada lance de seus clubes favoritos.

