Ex-Flamengo que joga no Irã relata drama com a guerra: ‘No nosso bairro’

Em entrevista ao Trivela, o goleiro Luan Polli, com passagens por Flamengo, Sport, Fortaleza e Coritiba, revelou o drama que tem vivido com sua família com a guerra entre Irã e Israel. O atleta de 32 anos atualmente veste a camisa do Nassaji Mazandaran, de Teerã.

Luan Polli deixou o Brasil rumo ao Irã em março de 2024, quando defendia o Coritiba. Ele voltou ao Brasil em junho, para passar férias, e revelou ao Trivela que não pretende mais retornar ao Irã, apesar de ter mais um ano de contrato.

Na última temporada, Luan Polli entrou em campo 31 vezes pelo Nassaji Mazadaran. O goleiro teve destaque, mas o clube acabou rebaixado para a segunda divisão iraniana. A imprensa local reportou que Luan despertou interesse do Tractor, campeão da primeira divisão, mas o goleiro não pretende ficar no país.

Quando começou a guerra, um dos locais atingidos pelos bombardeios foi a prisão de Evin, em Teerã. O goleiro e a família estavam em viagem, mas os relatos assustaram.

- Quando houve isso, ficamos muito preocupados. Foi muito perto da nossa casa, no nosso bairro. A gente via imagens e teve prédio atacado do lado da escola do meu filho, dava para ver o muro da escola. Ficamos muito mais apreensivos - contou Polli em entrevista ao Trivela

Luan Polli contou que a ideia de se transferir para o Irã era um pouco assustadora, mas que ele se surpreendeu ao chegar no país.

- Cheguei lá e vi uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. Diferente do que é visto e noticiado aqui. Um país super acolhedor, pessoas incríveis. Fui super bem acolhido sem falar uma palavra no idioma deles. Até o inglês eu falava pouco. Eu senti o carinho no olhar, no querer abraçar, me fazer sentir em casa. Foi assim que me senti desde o primeiro momento que cheguei lá - Revelou Polli

PR - CURITIBA - 14/09/2023 - BRASILEIRO A 2023, CORITIBA X BAHIA - Luan Polli, ex-Flamengo, no gol do Coritiba durante partida contra o Bahia no estadio Couto Pereira pelo campeonato Brasileiro A 2023. Foto: Robson Mafra/AGIF

Adaptação da família ao Irã

Ainda em entrevista ao Trivela, o goleiro contou que não levou a família para o Irã logo de cara. Segundo ele, quando a esposa e o filho foram, a adaptação ao novo lar foi rápida.

- Foi uma das coisas que me levou a ir para lá também. Poder ter mais tempo com minha família, poder ver meu filho crescer, participar da criação dele mais efetivamente, porque aqui no Brasil é essa loucura que a gente não tem tempo para a família, não tem tempo para levar o filho na escola. Se perde um jogo aqui, a gente é massacrado na rua, é perigoso para nossas famílias… Eu vi lá um futebol e uma paixão. Eles entendem e sabem que estamos exercendo nossa profissão e ganhar e perder faz parte.

Passagem pelo Flamengo

Luan Polli pertencia ao Figueirense, em 2012, quando foi emprestado ao Flamengo. O grande desafio não assustou o goleiro, apesar da pouca idade. Ainda assim, a passagem pelo clube carioca não foi de grande destaque. Ele entrou em campo apenas uma vez com o manto rubro-negro, já em 2014.

Depois da curta passagem pelo Flamengo, Luan Polli voltou ao Figueirense, onde estava mais perto de casa.