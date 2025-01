Volta Redonda provoca Fluminense após vitória: ‘Duelo de campeões da Série C’

O Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda na última quarta-feira (15) no Cariocão, e o adversário aproveitou o resultado para provocar o Tricolor. Nas redes sociais, o Voltaço publicou uma mensagem que faz alusão à participação da equipe das Laranjeiras na terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

- No duelo de campeões da Série C, deu Voltaço! - escreveu o Volta Redonda na rede social "X".

A publicação foi um prato cheio para torcedores rivais do Fluminense, que repercutiram a provocação. Até às 1h30 desta quinta-feira (16), a postagem já havia ultrapassado a marca de mil compartilhamentos, com mais de cinco mil curtidas e mais de 500 comentários.

➡️ Marcão lamenta derrota e cobra reação do Fluminense no Carioca

O Volta Redonda foi campeão da Série C em 2024 e vai disputar a Série B em 2025. O Fluminense venceu a terceira divisão do futebol brasileiro em 1999.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Fluminense, que já havia empatado na primeira rodada do Campeonato Carioca diante do Sampaio Corrêa, perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0. Mirandinha marcou o golaço de bicicleta para a equipe no Raulino de Oliveira. Na próxima rodada, o Tricolor pega o Maricá, enquanto o Voltaço encara o Bangu.