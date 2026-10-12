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Rizek critica atitude de Flamengo após partida: 'Foi ajudado'

Carrascal marcou o gol da vitória rubro-negra no clássico carioca

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 19:02
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André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

O jornalista André Rizek criticou a postura do Flamengo após o clube divulgar uma nota oficial sobre as lesões sofridas por seus jogadores na temporada. Durante comentário, o apresentador questionou o posicionamento rubro-negro nesta segunda-feira (12), um dia depois da vitória sobre o Fluminense, e afirmou que a equipe foi beneficiada pela arbitragem no clássico.

➡️Veja os gols do clássico entre Flamengo e Fluminense

Na avaliação de Rizek, o Flamengo deveria ter adotado uma postura mais discreta após o resultado do último domingo (11), no Maracanã. O jornalista citou a atuação do árbitro Anderson Daronco no empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, e apontou decisões controversas nos dois confrontos.

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— Você foi prejudicado contra o Santos, favorecido contra o Fluminense, fica quieto. O Flamengo solta uma nota para reclamar do lance do Danilo — afirmou.

➡️ Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'

Rizek questiona posicionamento do Flamengo

O Flamengo divulgou uma nota oficial após Danilo sofrer fraturas na mandíbula em um choque com o goleiro Fábio durante o Fla-Flu. No comunicado, o clube lamentou o número de lesões desse tipo envolvendo seus atletas em 2026 e questionou a atuação da arbitragem em lances considerados ríspidos.

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O Rubro-Negro também mencionou uma cotovelada sofrida por Jorge Carrascal, atingido por Guilherme Arana no clássico. Segundo o clube, nove fraturas foram registradas entre seus jogadores em partidas disputadas nesta temporada, sem contabilizar a lesão de punho de Arrascaeta a serviço da seleção uruguaia.

Rizek, porém, criticou a decisão de publicar o comunicado justamente após o clássico contra o Fluminense. Para o jornalista, o Flamengo foi beneficiado em pelo menos um lance da partida e deveria considerar o contexto antes de questionar publicamente a arbitragem.

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Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu
Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

— O Flamengo consegue fazer uma nota hoje para dizer que é prejudicado pela arbitragem no dia em que foi ajudado. O clube do mundo que mais faz notas oficiais — declarou.

Na análise, Rizek também retomou os lances polêmicos do empate entre Santos e Flamengo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jornalista considerou que Anderson Daronco errou ao não expulsar o jogador santista Barreal e avaliou como correta a marcação do pênalti em Jorginho.

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Já no clássico contra o Fluminense, Rizek afirmou que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem e defendeu a marcação de um pênalti em Savarino, lance que gerou divergências de interpretação.

Ao concluir a crítica, o jornalista ironizou a postura do clube carioca diante das decisões dos árbitros.

— O Flamengo é a maior vítima do futebol brasileiro — disparou.

Confira a íntegra da nota do Flamengo

Recorde negativo no Brasil

Com a confirmação da lesão do zagueiro Danilo na noite do último domingo (11), o Flamengo chegou ao absurdo número de nove fraturas sofridas por seus atletas em partidas disputadas pelo clube neste ano. Essa conta não leva em consideração a mais recente lesão de Arrascaeta, sofrida em amistoso da seleção uruguaia.

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No caso de Danilo, no clássico contra o Fluminense, chama a atenção a não paralisação da partida no momento do choque, recomendação expressa em lances como esse. A sequência da jogada, inclusive, quase resultou em gol da equipe adversária.

Danilo recebe atendimento no gramado do Maracanã; jogador precisou passar por cirurgia
Danilo recebe atendimento no gramado do Maracanã; jogador precisou passar por cirurgia (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Ainda no jogo contra o Fluminense, Jorge Carrascal levou uma cotovelada de Guilherme Arana e deixou o campo com um hematoma na face. O jogador  iniciou tratamento ainda no vestiário e será reavaliado pelo Departamento Médico do clube. 

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Um dos quatro times que menos cometem faltas neste Brasileirão e líder no ranking de bola rolando em suas partidas, o Flamengo tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos contra seus atletas. Praticamente uma fratura por mês em 2026.

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