Veja gol em Flamengo x Fluminense: Carrascal marca o gol da vitória

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, na tarde deste domingo (11), em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol rubro-negro foi marcado por Jorge Carrascal, no segundo tempo.

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Aos 19 minutos da segunda etapa, Lucas Paquetá faz o cruzamento certeiro para o lado direito da área. Arana perde no alto. Carrascal chega batendo de primeira e abre o placar no Maracanã.

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Veja o gol:

Como foi o jogo entre Flamengo e Fluminense

Com sua torcida em maioria absoluta no Maracanã, o Rubro-Negro aproveitou o embalo e chegou com perigo no primeiro minuto do jogo. Samuel Lino recebeu na entrada da área e chutou rasteiro, para defesa de Fábio. Aos 10 minutos, Carrascal girou sobre dois marcadores e serviu Paquetá. O camisa 11 ajeitou o corpo e finalizou, mas Fábio salvou o Tricolor. A primeira chegada perigosa do Fluminense contra o Flamengo foi aos 25. Arana recebeu em profundidade e cruzou para Castillo, que cabeceou nas mãos de Rossi. Cinco minutos depois, Erick Pulgar acertou um chute no joelho do atacante argentino. Os jogadores tricolores pediram a expulsão do chileno, mas Rafael Klein optou pelo amarelo. Aos 36, depois de ótimo passe de Paquetá, Pedro teve tudo para abrir o placar. Na cara do gol, o atacante da Seleção pegou muito mal e mandou para fora. No último lance da primeira etapa, Acosta deu lindo drible em Léo Pereira e tocou para Castillo. O camisa 19 invadiu a área e finalizou por cima.

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Segundo tempo

O Flamengo continuou em cima do Fluminense. Logo no início, Samuel Lino recebeu em ótima condição, mas finalizou em cima do paredão tricolor. Depois de muita pressão do time de Leonardo Jardim, veio a resposta dos comandados de Marcão. Em contra-ataque, Ganso deixou de calcanhar, e Martinelli finalizou muito bem de fora da área, mas Rossi foi buscar. O jogo esquentou, o Maraca incendiou, e Carrascal fez o palco mais importante do futebol mundial explodir. Após cruzamento de Paquetá pela esquerda, o colombiano completou no segundo poste e abriu o placar para o Flamengo. Aos 30, mais polêmica. Savarino girou dentro da área e foi para o chão após contato com Alex Sandro. O árbitro mandou seguir. O Tricolor subiu as linhas, colocou titulares como Ganso, Hulk e Savarino, mas quase chegou ao empate pelos pés de um 'moleque' de Xerém nos acréscimos. Wesley Natã fez bela jogada, cruzou, e Serna teve a chance de empatar, mas Rossi salvou.