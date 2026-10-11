Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'
Rivais se enfrentam neste domingo (11), no Maracanã
Flamengo e Fluminense estão se enfrentando neste domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, uma entrada dura de Pulgar ainda na primeira etapa irritou os internautas.
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Aos 30 minutos da primeira etapa, Erick Pulgar faz uma entrada dura no joelho de Castillo e recebe cartão amarelo, nas redes sociais torcedores reclamaram e pediram expulsão.
Veja o lance:
Veja a repercussão:
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Os dois clubes também disputam as semifinais da Libertadores na próxima semana. O Tricolor recebe o Palmeiras na quarta-feira (14), enquanto o Rubro-Negro visita o Estudiantes, na Argentina, na quinta-feira (15).
Como chegam Flamengo e Fluminense
O Flamengo chega ao clássico após empatar por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. A equipe de Leonardo Jardim abriu dois gols de vantagem, mas sofreu o empate após a expulsão de Jorginho. O resultado deixou o Rubro-Negro com 61 pontos, apenas um à frente do Palmeiras na liderança do Brasileirão.
O Fluminense, por sua vez, goleou o Coritiba por 4 a 0, no Maracanã, com três gols de Savarino e um de Lucho Acosta. O Tricolor ocupa a terceira colocação, com 51 pontos, e pode diminuir para sete a diferença em relação ao rival em caso de vitória.
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Para o clássico, o Flamengo não terá Jorginho, suspenso, e Arrascaeta, que se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo. Léo Ortiz e Varela voltam a ficar à disposição de Leonardo Jardim. Saúl e De La Cruz disputam espaço no meio-campo.
Do lado tricolor, Marcão terá os retornos de Nonato e Canobbio, que cumpriram suspensão diante do Coritiba. Renê, preservado na última rodada por dores no tornozelo, também pode voltar. Savarino ganhou força na disputa por uma vaga entre os titulares após marcar três gols, enquanto a comissão técnica avalia o desgaste físico do elenco antes da semifinal da Libertadores.
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