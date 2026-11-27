Corinthians x Grêmio: onde assistir, horário e escalações
Corinthians x Grêmio: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão Série A. Já o Grêmio venceu o Santos por 2 a 0, fora de casa, pelo mesmo campeonato.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 29 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- Onde assistir: Transmissão exclusiva da Prime Vídeo.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 29 de Novembro de 2026, às 18h30
Local: Neo Química Arena, São Paulo, São Paulo
Rodada: 37
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Corinthians
Técnico: C. Seedorf
Hugo Souza; F. Angileri, Gustavo Henrique, João Pedro e Matheuzinho; Matheus Bidu, Raniele e Breno Bidon; Vitinho, Pedro Raul e M. Depay.
Grêmio
Técnico: Renato Gaúcho
Gabriel Grando; Marlon, W. Kannemann, Wallace e Diego Caito; E. Noriega, Dodi e M. Villasanti; F. Amuzu, C. Pavón e Carlos Vinícius.
Como chegam Corinthians e Grêmio para o confronto?
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O Corinthians chega pressionado para o confronto direto contra o Grêmio, em meio à luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Timão empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa, e chegou aos 41 pontos, ocupando a 15ª colocação. Apesar de ter deixado a zona de rebaixamento, a equipe comandada por Clarence Seedorf ainda não está livre do risco de queda. Uma vitória na Neo Química Arena pode garantir a permanência antecipada, desde que Internacional e Mirassol não vençam seus compromissos.
Já o Grêmio chega mais confiante após conquistar uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Santos, no Morumbis. Os gols foram marcados por Amuzu e Braithwaite, resultado que encerrou uma sequência de dois jogos sem vencer e tirou o Tricolor Gaúcho da zona de rebaixamento. Com 41 pontos, a equipe comandada por Renato Portaluppi também encara o confronto como decisivo para evitar a queda à Série B. Para o duelo em Itaquera, o treinador não poderá contar com o volante Noriega, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral João Pedro retorna à equipe.
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