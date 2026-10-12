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PC Oliveira dá veredito sobre polêmicas em Flamengo x Fluminense

Especialista considerou que Pulgar deveria ter sido expulso

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 05:30
Supervisionado porAndré Carbone,
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PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)
PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

O clássico entre Flamengo e Fluminense, vencido pelo Rubro-Negro por 1 a 0 neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por reclamações contra a arbitragem. Após a partida, o comentarista de arbitragem PC Oliveira analisou os principais lances polêmicos do Fla-Flu e apontou um erro na decisão envolvendo Erick Pulgar e Rodrigo Castillo. Por outro lado, mudou sua avaliação sobre um possível pênalti em Savarino.

➡️Veja os gols do clássico entre Flamengo e Fluminense

PC Oliveira vê erro em lance de Pulgar

Na análise do lance entre Erick Pulgar e Rodrigo Castillo, PC Oliveira considerou que o volante do Flamengo deveria ter sido expulso. O comentarista destacou a força excessiva da entrada, o fato de o chileno não atingir a bola e o risco de lesão para o adversário.

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— A imagem é gritante, é uma entrada com força excessiva, com uso de força excessiva. Não toca na bola, que já tinha parado, e atinge o joelho do adversário, com risco muito grande de lesionar — avaliou.

Para PC Oliveira, o lance exigia uma intervenção do árbitro de vídeo (VAR), mesmo com o árbitro de campo tendo permitido a continuidade da partida inicialmente. O especialista também questionou a falta de divulgação do áudio do VAR em situações nas quais a decisão não é alterada.

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Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu
Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Comentarista muda opinião sobre possível pênalti em Savarino

Outro lance analisado envolveu Alex Sandro e Savarino. Inicialmente, PC Oliveira considerou que poderia ter ocorrido uma penalidade para o Fluminense, mas mudou de opinião após observar outros ângulos da jogada.

Segundo o comentarista, apesar do contato entre os jogadores, o movimento de Alex Sandro foi de proteção e não configurou uma infração. Ele também ressaltou que o defensor demonstrou cuidado para evitar uma carga mais forte.

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— Na hora do jogo, eu tive a avaliação de pênalti, achei que pudesse ter o impacto de uma joelhada do Alex Sandro, mas, olhando as imagens, o contato é na perna dele, que está se posicionando. Para mim, é um contato de jogo — explicou.

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PC Oliveira descarta pênalti em disputa com Léo Ortiz

O especialista também analisou uma jogada envolvendo Léo Ortiz, do Flamengo, em uma disputa de bola. Na avaliação de PC Oliveira, o contato entre os atletas foi natural e não justificava a marcação de pênalti.

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— Os dois estão indo para a disputa da bola. Tem um contato, sim, do Léo Ortiz, mas os dois estão indo disputar a bola. Isso é absolutamente natural da disputa, não tem risco, não tem imprudência — afirmou.

Dessa forma, PC Oliveira considerou que o lance não deveria resultar em penalidade. A análise ocorreu em meio às reclamações do Fluminense contra a arbitragem após a derrota no clássico.

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