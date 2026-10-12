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Flamengo aponta "conivência da arbitragem" após nova fratura

Danilo precisou operar a mandíbula após choque no Fla-Flu de domingo

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 14:49
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Danilo leva a mão ao rosto após ser atingindo; zagueiro fraturou a mandíbula
Danilo leva a mão ao rosto após ser atingindo; zagueiro fraturou a mandíbula (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

O Flamengo emitiu nota nesta segunda-feira (12) em que lamenta o "absurdo número de nove fraturas" sofridas por jogadores do clube nesta temporada e afirma que "tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem". O posicionamento aconteceu no dia seguinte ao zagueiro Danilo sofrer fraturas na mandíbula após se chocar com o goleiro Fábio, no fim do Fla-Flu.

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Danilo passou por cirurgia no fim da manhã desta segunda e tem previsão de alta até o fim da noite. O Flamengo não informou o tempo de recuperação, mas a tendência é de que ele fique mais de um mês sem jogar. 

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Na nota divulgada mais cedo, o clube rubro-negro cita nove fraturas de jogadores durante partidas do clube, sem contabilizar a lesão de punho de Arrascaeta na Super Data Fifa, quando ele esteve a serviço da seleção do Uruguai. O clube, no entanto, não individualizou as lesões. Este ano, Lucas Paquetá, Cebolinha (atualmente no Santos), Emerson Royal, Jorginho e Arrascaeta sofreram fraturas durante jogos do time.

"No caso de Danilo, no clássico contra o Fluminense, chama a atenção a não paralisação da partida no momento do choque, recomendação expressa em lances como esse. A sequência da jogada, inclusive, quase resultou em gol da equipe adversária", diz a nota do Flamengo.

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No texto, o clube acrescenta que "Jorge Carrascal levou uma cotovelada de Guilherme Arana e deixou o campo com um hematoma na face". O rubro-negro complementa dizendo ser um dos times que menos cometem falta no Brasileirão, mas que ainda assim "tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos contra seus atletas".

Danilo recebe atendimento no gramado do Maracanã
Danilo recebe atendimento no gramado do Maracanã; jogador precisou passar por cirurgia (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Confira a íntegra da nota do Flamengo

Recorde negativo no Brasil

Com a confirmação da lesão do zagueiro Danilo na noite do último domingo (11), o Flamengo chegou ao absurdo número de nove fraturas sofridas por seus atletas em partidas disputadas pelo clube neste ano. Essa conta não leva em consideração a mais recente lesão de Arrascaeta, sofrida em amistoso da seleção uruguaia.

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No caso de Danilo, no clássico contra o Fluminense, chama a atenção a não paralisação da partida no momento do choque, recomendação expressa em lances como esse. A sequência da jogada, inclusive, quase resultou em gol da equipe adversária.

Ainda no jogo contra o Fluminense, Jorge Carrascal levou uma cotovelada de Guilherme Arana e deixou o campo com um hematoma na face. O jogador  iniciou tratamento ainda no vestiário e será reavaliado pelo Departamento Médico do clube. 

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Um dos quatro times que menos cometem faltas neste Brasileirão e líder no ranking de bola rolando em suas partidas, o Flamengo tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos contra seus atletas. Praticamente uma fratura por mês em 2026.

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