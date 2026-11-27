Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: pela 11ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen se enfrentam neste domingo (29), às 15h30 (horário de Brasília), no SIGNAL IDUNA PARK, em Dortmund, pela 11ª rodada da Bundesliga 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Borussia Dortmund empatou com o Arsenal por 1 a 1, pela Liga dos Campeões da UEFA. Já o Bayer Leverkusen venceu o Dinamo Zagreb por 2 a 0, pela Liga Europa. Pelo principal torneio europeu, o Borussia Dortmund busca manter a boa forma enquanto o Bayer Leverkusen vem embalado por vitórias recentes.
Na tabela de classificação da Bundesliga, o Borussia Dortmund ocupa a 5ª colocação, com 18 pontos. O Bayer Leverkusen está em 3º lugar, com 21 pontos.
Onde assistir
- Competição: Bundesliga (Temporada regular)
- 📅 Data: 29 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: SIGNAL IDUNA PARK, Dortmund
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- Onde assistir: Transmissão SporTV e no YouTube CazéTV.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Bundesliga 2026/2027
Data e horário: 29 de Novembro de 2026, às 15h30
Local: SIGNAL IDUNA PARK, Dortmund
Rodada: 11
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Borussia Dortmund
Técnico: N. Kovač
G. Kobel; N. Schlotterbeck, W. Anton, J. Gadou e D. Svensson; J. Ryerson, J. Veerman e F. Nmecha; J. Bellingham, M. Beier e Fábio Silva.
Bayer Leverkusen
Técnico: Carles Martínez
M. Flekken; Miguel Gutiérrez, F. Medina, L. Badé e J. Quansah; Aleix García, R. Andrich e I. Maza; M. Tillman, M. Diaby e P. Schick.
Como chegam Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen para o confronto?
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O Borussia Dortmund chega em grande fase para o confronto pela Bundesliga. A equipe comandada por Niko Kovac ocupa a liderança do Campeonato Alemão e está invicta na competição após dez rodadas, com sete vitórias e três empates. Na rodada mais recente, venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, fora de casa. Além disso, o time aurinegro apresenta uma das melhores defesas do torneio, com apenas sete gols sofridos. Na Liga dos Campeões, empatou por 1 a 1 com o Arsenal, em Londres, na última terça-feira (24).
Já o Bayer Leverkusen chega embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, considerando todas as competições. O time comandado por Carles Martínez venceu o Paderborn por 4 a 0, pela Copa da Alemanha, e superou o Colônia por 2 a 1, pelo Campeonato Alemão. Na última quinta-feira (26), também derrotou o Dínamo Zagreb por 2 a 0, pela Liga Europa. Com 19 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação da Bundesliga e busca se aproximar das primeiras posições. Para o confronto, o Leverkusen terá os desfalques de Kennet Eichhorn e Martin Terrier, ambos lesionados.
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