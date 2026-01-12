Reinier, do Atlético-MG, vira assunto em jornal espanhol: 'Finalmente'

O primeiro gol de Reinier pelo Atlético-MG em 2026 não repercutiu apenas no Brasil. O "Marca", da Espanha, destacou o momento do meia-atacante e tratou o lance como um possível ponto de virada na carreira do jogador de 23 anos, que tenta se firmar após um longo período de instabilidade. Para o jornal espanhol, o gol marcado contra o Betim simboliza um "finalmente" aguardado desde sua chegada ao clube mineiro.

Reinier precisou de 21 jogos para balançar as redes com a camisa do Galo, em um início marcado por banco de reservas, perda de espaço e queda de confiança segundo o jornal espanhol. Para o Marca, o brasileiro chegou cercado de expectativa, mas viu o bom impacto da estreia dar lugar a atuações discretas e pouca sequência ao longo da temporada passada.

O gol, marcado logo no início da partida que terminou empatada por 1 a 1, foi descrito pelo jornal como um gesto de alívio. A jogada teve assistência de Rony e mostrou, segundo os espanhóis, traços do jogador que despertou interesse do Real Madrid anos atrás: boa leitura ofensiva, presença na área e finalização limpa.

Reinier comemora gol em Atlético-MG x Betim

Nova chance com Sampaoli

Com a ausência de Hulk, o Sampaoli optou por escalar o Reinier como titular em um momento de ajustes antes do início do Brasileirão. Apesar do tropeço diante de um adversário tecnicamente inferior, o jornal aponta o gol como o principal saldo positivo da partida.

A análise destaca que Reinier completou uma pré-temporada curta, mas intensa, e aparentou estar fisicamente mais forte. Para os espanhóis, essa evolução é um fator determinante para que ele consiga ganhar espaço de forma mais consistente, especialmente em um elenco competitivo e com opções ofensivas variadas.

O texto ainda cita Hulk como referência direta para o jovem, tanto pela liderança quanto pela capacidade de decidir jogos. A expectativa do Marca é que, se mantiver a condição física e a confiança recuperada, Reinier possa oferecer soluções ofensivas com maior regularidade ao longo da temporada.

