Atlético-MG repudia ameaças de organizada a Reinier: 'Não toleramos'
Integrantes de uma torcida intimidaram o meia-atacante na porta do CT do Galo
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Membros de uma torcida organizada do Atlético estiveram, neste sábado, na entrada da Cidade do Galo para cobrar jogadores e fizeram ameaças, principalmente ao meia-atacante Reinier. Após o incidente, o clube se manifestou oficialmente, repudiando qualquer tipo de manifestação que ultrapasse os limites e envolva intimidação ou ameaça.
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A principal cobrança direcionada a Reinier tem relação com um episódio ocorrido na última partida contra o Juventud, do Uruguai. Na ocasião, após gol da equipe, o jogador comemorou ao lado de Bernard de forma provocativa à torcida. Posteriormente, Bernard se pronunciou e pediu desculpas, enquanto Reinier não se manifestou, o que aumentou a insatisfação dos torcedores presentes no CT.
Em nota, o Atlético reforçou sua posição ao condenar atitudes que excedam os limites do respeito:
"O Atlético reconhece e respeita o direito da torcida de se manifestar, em qualquer lugar. O Clube tem na Massa a sua maior força, e entende que faz parte da paixão que move o Galo. No entanto, reforçamos que qualquer manifestação deve acontecer de forma pacífica e respeitosa.
Hoje o atleta Reinier, na entrada do Centro de Treinamento, foi ameaçado. Não toleramos atitudes que ultrapassam limites, como intimidações, ameaças ou qualquer conduta que coloque em risco a integridade física dos nossos profissionais. Seguimos acreditando que a união entre Clube e torcida é o caminho para superar os desafios e alcançar os objetivos. Aqui é Galo!"
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